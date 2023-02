﻿Hansa Rostock unterliegt Hamburger SV im Nordduell mit 0:2

Herr Crone, mit welchen Sorgen wenden sich Wismarer an den Bürgerbeauftragten?

Matthias Crone ist seit 2012 Bürgerbeauftragter in Mecklenburg-Vorpommern. Die Probleme, mit denen sich Wismarer an ihn wenden, sind vielfältig. In den Mittelpunkt rückt auch immer wieder Ärger mit Behörden.