﻿Hansa Rostock vereinbart drei Testspiele für Trainingslager in der Türkei

Rostock. Im Trainingslager im türkischen Belek wird der FC Hansa Rostock drei Testspiele bestreiten. Der Fußball-Zweitligist wird gegen MKS Cracovia aus Krakau (1. Liga Polen), seinen Ligakonkurrenten Greuther Fürth und zum Abschluss auf den bulgarischen Erstligisten ZSKA Sofia treffen. Vom 5. bis 15. Januar werden sich die Rostocker an der Türkischen Riviera den Feinschliff für den Rückrundenstart in der 2. Bundesliga holen.

MKS Cracovia wird am 9. Januar um 14.30 Uhr der erste Gegner des FC Hansa sein. Gespielt wird auf Hotelanlage „Kaya Palazzo“ in Belek. Am 11. Januar später folgt im „Mardan 2 Stadium“ um 15 Uhr der Test gegen Greuther Fürth. Besonders: Diese Partie soll über 120 Minuten ausgetragen werden und das in vier Halbzeiten mit je 30 Minuten.

Hansa Rostock spielt einen Tag vor Abreise gegen ZSKA Sofia

Einen Tag vor dem Abschluss des Trainingslagers testen die Rostocker am 14. Januar gegen ZSKA Sofia. Der Spielort ist noch offen. Alle drei Anstoßzeiten sind in türkischer Zeit Ortszeit angegeben. Die Zeitverschiebung nach Deutschland beträgt zwei Stunden. Das heißt: Wird die erste Partie gegen Cracovia um 14.30 Uhr in der Türkei angepfiffen, ist es in der deutschen Zeitzone 12.30 Uhr.

Nach dem Türkei-Trip wird der FC Hansa noch am 21. Januar seine Generalprobe beim polnischen Erstligisten Lech Posen bestreiten. Anschließend steigt am 28. Januar der Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga auswärts gegen 1. FC Heidenheim.