﻿Was wird aus dem Ostseestadion? Hansa-Boss Robert Marien und Rathaus-Chefin Eva-Maria Kröger äußern sich

Seit Jahren schwelt die Diskussion, ob und wie sich die Hansestadt Rostock und das Land Mecklenburg-Vorpommern an Sanierung und Betrieb des Ostseestadions beteiligen. Was sich der FC Hansa Rostock wünscht – und was das Rostocker Rathaus dazu sagt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket