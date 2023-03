﻿Hansa Rostock: Hängepartie ohne Ende – was wird aus dem Ostseestadion?

Seit Jahren schwelt die Diskussion, ob und wie sich die Hansestadt Rostock und das Land Mecklenburg-Vorpommern an Sanierung und Betrieb des Ostseestadions beteiligen. Was sich der FC Hansa Rostock wünscht – und was das Rostocker Rathaus dazu sagt.

Rostock. Es ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen rund um den FC Hansa Rostock: Was wird aus dem Ostseestadion? In der seit Jahren schwelenden Debatte um eine mögliche Beteiligung vom Land und der Stadt Rostock am Betrieb und der Sanierung der in die Jahre gekommenen Arena ist es still geworden. Zuletzt hatte sich Innenminister Christian Pegel (SPD) nach den Ausschreitungen von Hansa-Chaoten beim Spiel gegen St. Pauli öffentlich geäußert und einen möglichen Stadion-Deal vor dem Hintergrund der aktuellen Gewalt-Bilder als nicht unproblematisch angesehen. Hansas Vorstandschef Robert Marien hofft indes weiter auf öffentliches Geld und wünscht sich vor allem Klarheit.

„Ich habe den Eindruck, dass der Prozess in den letzten Monaten nicht vorangekommen ist. Wir haben unsere Karten längst auf den Tisch gelegt“, sagt Marien mit Blick auf einen Mitgliederbeschluss, in dem rund 80 Prozent dafür stimmten, mit der Hansestadt über einen Verkauf der Arena zu verhandeln. Land und Kommune müssten sich „untereinander die Karten legen“, sagt der Vereinschef.

Vollfinanzierung des Ostseestadions durchs Land wohl vom Tisch

Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die Stadt Rostock das Stadion für zwölf Millionen Euro kauft und mit Geldern vom Land sanieren lässt. Die Sanierungskosten waren von Hansa 2021 auf 14 Millionen Euro beziffert worden. Eine Vollfinanzierung der Instandsetzung durch das Land ist offenbar vom Tisch. Diese hatte die Landesregierung im vergangenen Jahr in einem Schreiben an Rostocks Ex-OB Claus Ruhe Madsen abgelehnt.

„Ich würde mich freuen, wenn wir eine Beantwortung dieser Fragen bekommen – sachgerecht, ordentlich, fair und auch nachvollziehbar erklärt“, sagt Marien und kalkuliert nicht zwingend mit einem Ja der Politik zu einem Stadion-Deal. „Es ist möglich, dass rechtliche Probleme auftauchen, warum etwas nicht geht. Es kann sein, dass es keine Mehrheiten in der Bürgerschaft oder in der Landesregierung gibt. Man muss es nur aktiv beantworten.“

Hansa-Chef sieht gesellschaftliche Verantwortung

Hansas Vorstandschef sieht Stadt und Land aber in einer gesellschaftlichen Verantwortung, zumal der damalige Bundesligist mit der Übernahme und dem Neubau des Ostseestadions vor mehr als 20 Jahren der Stadt „unter die Arme gegriffen“ habe, weil diese es „sich nicht leisten konnte“. Zudem gebe es keinen Verein in Mecklenburg-Vorpommern, der eine ganze Spielstätte allein verantworten müsse. „Jeder Verein hat Unterstützung, der FC Hansa Rostock de facto nicht.“

Aus dem Rathaus der Hansestadt gibt es positive Signale, aber weiterhin wenig Konkretes. „Wir sind nach wie vor am Ball und stecken in laufenden Prüfprozessen, das haben wir den Sportlern und Fans versprochen“, sagt Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke). „In naher Zukunft“ werde es zu dem Thema einen Austausch mit dem Land geben, da Rostock das Vorhaben nicht alleine bewältigen könne, so die Verwaltungschefin.

Signale, aber wenig Konkretes aus dem Rostocker Rathaus

Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski, einst Hansa-Aufsichtsratsmitglied und 2015 kommissarischer Vorstandsvorsitzender des Klubs, sagt: „Wir als Stadt haben unsere Hausaufgaben gemacht und das sehr intensiv untersucht und bewertet. Nun geht es um mögliche Fördermittel für die notwendige Sanierung des Stadions. Ziel ist eine letztlich wirtschaftliche Pacht.“

Sollten sich Stadt und Land aus dem Thema Ostseestadion komplett heraushalten, müsse Hansa andere Lösungen finden, sagt Marien. „Der Plan B ist das, was den Verein seit Langem prägt: Er macht es alleine. Er muss alle Probleme mit seinen Mitgliedern, Fans, Sponsoren, Partnern bis hin zur Obotritia Capital von Rolf Elgeti alleine schultern. Das zeichnet den Verein seit ungefähr zehn Jahren im Wesentlichen aus.“ Ob Hansa das stemmen kann, ist allerdings in hohem Maße von der Ligazugehörigkeit abhängig. Neun Spieltage vor dem Saisonende ist der Zweitligist als Tabellenvorletzter akut abstiegsgefährdet.

Plan B für das Ostseestadion: „Hansa macht es alleine“

In den vergangenen zwei Jahren hat Hansa einen Millionenbetrag in seine Infrastruktur investiert. So erneuerte er in der Winterpause für 1,1 Millionen Euro die Rasenheizung im Ostseestadion. Zudem flossen etwa 500 000 Euro in andere Maßnahmen wie zusätzliche Kameras im Stadion, Zäune und Elektronik für die Südtribüne, eine neue Zufahrt für den Gästebus oder die Anschaffung von Shuttlebussen für Gästefans. Der Betrieb des Ostseestadions koste den Verein laut Marien jährlich „eine mittlere siebenstellige Summe“.

Hansas bislang größte Einzelinvestition ins Ostseestadion steht schon bald an. Die Betriebsgenehmigung für die blauen Flutlichtmasten endet 2025. Den Bauantrag für eine neue LED-Anlage hat der Klub bereits bei der Stadtverwaltung eingereicht, die ersten Vorarbeiten sollen 2024 starten. „Ich hoffe, dass wir im Herbst die Baugenehmigung bekommen“, sagt Hansa-Finanzvorstand Günter Fett. Die Investitionssumme veranschlagt er mit 3,5 Millionen Euro.