Hansa Rostock verkauft nun doch Tickets an Nicht-Vereinsmitglieder

Rostock. Der FC Hansa Rostock verkauft für das übernächste Auswärtsspiel beim SC Paderborn (15. April) nun doch Tickets an Nicht-Vereinsmitglieder. Das berichtet NDR 1 Radio MV. Nach den schweren Krawallen im Spiel beim FC St. Pauli hatte der Fußball-Zweitligist zunächst etwas anderes angekündigt.

„Karten werden nur noch an Vereinsmitglieder im Einzelverkauf ausgegeben“, hieß es in einem vor drei Wochen formulierten Maßnahmenkatalog des Vereins („Quo vadis, FC Hansa Rostock“). Damit wird die ursprüngliche Sanktion für Hansa-Anhänger, die Tickets für den Gästeblock erwerben wollen, nun verändert.

Es bleibe aber dabei, dass nur eine Karte pro Person abgegeben werde. Die Käufer müssten sich zudem auf dem vereinseigenen Ticketportal registrieren, teilte der Klub auf NDR-Anfrage mit.

Hansa erstellte Maßnahmenkatalog nach Krawallen bei St. Pauli-Spiel

„Komplett gestrichen“ bleiben aber „die Gruppen-Kontingente für alle Fanclubs, die Fanszene und andere organisierte Fangruppierungen“. So steht es in dem Maßnahmenkatalog des Zweitligisten. Betroffen sind die Auswärtsspiele in Magdeburg (2. April) und Paderborn (15. April).

Beim Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli am 26. Februar hatte es während der Partie schwere Ausschreitungen von Hansa-Chaoten im Gästeblock, Vandalismus und zwei Verletzte gegeben. Danach hatte der FC Hansa einen Maßnahmenkatalog erstellt, in dem verschiedene Sanktionen für Fans festgeschrieben wurden – so etwa ein Verbot von Choreografien bei allen Heimspielen bis zum Saisonende.