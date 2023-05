﻿Hansa Rostock verlängert mit Marien und Fett – neuer Posten im Vorstand geschaffen

Bürgergarten wird zum Ring

Box-Event in Stralsund: Das erwartet die Gäste beim 3. Boxen am See

Am 10. Juni geht das Stralsunder Boxen am See in die dritte Runde. Aktuell trainieren alle Teilnehmer intensiv. Die Trainer verraten schon jetzt, worauf sich die Gäste freuen können. Außerdem werden noch Nummerngirls für den Abend gesucht.