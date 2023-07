﻿Hansa Rostock verlängert Vertrag mit Nico Neidhart

Rostock. Wenige Tage vor dem Saisonstart hat der FC Hansa den Vertrag von Nico Neidhart vorzeitig verlängert. Der ursprünglich noch bis Sommer 2024 laufende Vertrag des 28-jährigen Abwehrspielers wurde bereits jetzt um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag (27. Juli) mit.

„Neidhart hat entscheidenden Anteil an der Entwicklung“

„Nico hat mit knapp 130 Spielen für die Kogge einen entscheidenden Anteil an der Entwicklung der vergangenen Jahre gehabt. Neben seinem ehrgeizigen Charakter zeichnet ihn auch seine große Verbundenheit zum Verein aus. Aufgrund seines sportlichen und auch menschlichen Inputs und seiner wichtigen Rolle im Team wollten wir Nico über diese Saison hinaus an den Verein binden und freuen uns, dass auch er gern weiter an Bord bleiben möchte“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Neidhart wechselte im Sommer 2019 vom niederländischen Erstligisten FC Emmen an die Küste und gehört damit mittlerweile zu den dienstältesten Hansa-Spielern. Auf dem Zweitliga-Konto des gebürtigen Flensburgers stehen mittlerweile 54 Einsätze für den FCH. „Ich freue mich, weiterhin ein Teil der Hansa-Familie zu sein und somit auch künftig vor überragenden Fans in unserem Wohnzimmer spielen zu dürfen. In den mittlerweile nun schon vier Jahren sind der Verein, die Stadt und die Region für mich Heimat geworden“, wird Neidhart zitiert.

