﻿Trainer Alois Schwartz sauer: Das war nicht Hansa Rostock!

Mit 1:3 hat der FC Hansa Rostock sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Trainer Alois Schwartz ging mit seiner Mannschaft wegen einer schwachen ersten Halbzeit hart ins Gericht. Dabei war gegen den Angstgegner aus dem Rheinland diesmal mehr drin.

Rostock. Das Spiel war schon eine Stunde zu Ende, doch der Ärger über den erfolglosen Nachmittag war Alois Schwartz noch deutlich anzumerken. Der Hansa-Trainer haderte am Sonnabend mit einer schwachen ersten Halbzeit seiner Mannschaft bei der 1:3 (1:2)-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. „Wenn man in der 2. Liga Spiele gewinnen will, muss man 90 Minuten präsent sein und nicht nur 55“, gab Schwartz angefressen zu Protokoll. Zumal gegen den neuen Tabellenführer mehr möglich war, nachdem Hansa im zweiten Durchgang deutlich zulegte.