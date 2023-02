Die größte Baustelle des FC Hansa Rostock bleibt die Offensive. Das 0:1 beim FC St. Pauli war die vierte Niederlage im fünften Rückrundenspiel. Die Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor sorgt in den Reihen des Fußball-Zweitligisten für unterschiedliche Reaktionen.

Hamburg/Rostock. Der Gang vom Platz zum Kabinentrakt war für John Verhoek nicht gerade angenehm. Mit einer 0:1-Niederlage im Rücken und vielen Pfiffen der Fans des FC St. Pauli begleitet, verließ der Stürmer des FC Hansa Rostock am Sonntag den Innenraum des Stadions am Millerntor. Bereits zum vierten Mal in fünf Spielen blieb der Fußball-Zweitligist ohne eigenes Tor in diesem Jahr. „Ich bin genervt, dass es nicht klappt. Jeder sieht, dass wir auf dem Platz alles geben, Chancen kreieren, aber der Ball will einfach nicht rein“, haderte Verhoek.