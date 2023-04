﻿Hansa Rostock verpasst Befreiungsschlag: Bittere Niederlage im Ostseederby gegen Holstein Kiel

Abstiegskampf in der 2. Liga

Rostock. Trauriges Osterfest für den FC Hansa: Die Rostocker kassierten im Ostseederby der 2. Bundesliga mit dem 2:3 (1:2) gegen Holstein Kiel ihre zehnte Heimniederlage und taumeln weiter in Richtung Drittklassigkeit. Eine frühe Führung von Rick van Drongelen und ein leidenschaftlicher Auftritt reichten der Mannschaft von Trainer Alois Schwartz am Ostersonntag vor 24 300 Zuschauern im Ostseestadion nicht zum Erfolg. Der Tabellenvorletzte hat nun schon vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz und muss mehr denn je um den Klassenerhalt bangen.

Hansa startete mit viel Biss in das Ostseederby, aber die erste gute Abschlussaktion hatten die „Störche“. Der gebürtige Rostocker und ehemalige FCH-Nachwuchsspieler Philipp Sander zog aus der zweiten Reihe ab – Torwart Kolke parierte (11.). Diesen zusätzlichen Wachmacher schienen die Rostocker gebraucht zu haben. Denn im direkten Gegenzug schlug der Tabellenvorletzte zu. Nach Frödes Kopfball an die Latte reagierte van Drongelen am schnellsten und traf im Nachsetzen zum umjubelten 1:0 – keine Abwehrchance für Holstein-Keeper Himmelmann (12.) beim ersten Hansa-Treffer des Niederländers. 23.000 Zuschauer im Ostseestadion waren aus dem Häuschen.

Ex-Hanseat Hanno Behrens als Zuschauer im Ostseestadion

Bei einer unübersichtlichen Situation im Hansa-Strafraum wurde es einmal gefährlich für die Gastgeber, doch mehrere Schussversuche der Störche wurden erfolgreich geblockt (34.). Die Schwartz-Elf kontrollierte das Spiel gegen eine Kieler Mannschaft, die nach fünf sieglosen Spielen erkennbar nicht vor Selbstvertrauen strotzte. Auf der anderen Seite verpasste Hinterseer nach einem Konter eine Pröger-Eingabe knapp (38.). Der Österreicher ersetzte John Verhoek, der das Spiel aufgrund seiner Gelb-Roten Karte von Magdeburg (0:3) auf der Tribüne verfolgte. Ebenfalls als Zuschauer dabei: Ex-Hanseat Hanno Behrens, der im Sommer aus Rostock nach Jakarta gewechselt war.

Als Zuschauer im Ostseestadion: Ex-Hanseat Hanno Behrens. © Quelle: Lutz Bongarts

Holstein Kiel schockt Hansa Rostock mit Doppelschlag

Das Spiel war im letzten Drittel des ersten Durchgangs zwar offener, doch Hansa konnte die Kieler weitgehend vom eigenen Tor fernhalten. Bis zur 44. Minute, dann schockten die Schleswig-Holsteiner die Schwartz-Elf mit einem Doppelschlag. Zunächst traf Reese aus kurzer Distanz und spitzem Winkel zum Ausgleich (44.). In der Nachspielzeit gelang Sander die Führung für Holstein. „Auswärtssieg, Auswärtssieg!“, skandierten die angereisten Kieler Fans.





Kiel erhöht auf 3:1 – Hinterseer bringt Hansa zurück ins Spiel

Hansa kam in unveränderter Besetzung aus der Kabine und wurde sofort kalt erwischt. Nach einem Ballverlust von Pröger am Kieler Strafraum konterten die Gäste blitzschnell. Den ersten Versuch von Ex-Hanseat Becker wehrte Kolke direkt vor die Füße von Holtby ab, der den Ball zum 1:3 über die Linie drückte (48.). Die Vorentscheidung? Nein, Hansa gab sich noch nicht geschlagen. Mit seinem zweiten Saisontor köpfte Hinterseer die Rostocker aus kurzer Distanz wieder zurück ins Spiel. Nur noch 2:3 (53.).

Angetrieben von den aufgepeitschten Zuschauern blieben die Gastgeber zunächst am Drücker, doch wirklich torgefährlich wurde es nicht mehr – die Kieler verteidigten ihre Führung mit allem, was sie hatten. Statt mit Pfiffen wurden die Hansa-Profis nach dem Abpfiff mit Applaus verabschiedet.

Noch sieben Spiele bleiben Hansa, um die Abstiegsplätze doch noch zu verlassen. Nächster Auswärtsgegner für die Schwartz-Elf ist am Sonnabend der SC Paderborn (Hinspiel 0:3).

Hansa: Kolke – Neidhart (80. Schröter), Malone, van Drongelen, Roßbach – Fröde (90. Köster), Dressel – Pröger, Duljevic (67. Lee), Schumacher (80. Fröling) – Hinterseer.

Tore: 1:0 van Drongelen (12.), 1:1 Reese (44.), 1:2 Sander (45.+2), 1:3 Holtby (48.), 2:3 Hinterseer (53.).

Zuschauer: 24 300