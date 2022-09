﻿Hansa Rostock verpflichtet Dong-gyeong Lee: So tickt der Südkoreaner

Rostock. Ein wenig schüchtern betritt Dong-gyeong Lee den Presseraum des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock. Der Mittelfeldspieler ist kein Mann der großen Worte. Wenn er auf die Fragen der Medienvertreter antwortet, spricht der Südkoreaner mit zurückhaltende Stimme. Er erzählt in seiner Heimatsprache, während Dolmetscher Kang-min Choi auf Deutsch übersetzt.

Aktuell verständigt sich Lee mit seinen neuen Teamkollegen auf Englisch. Der 24-Jährige hatte vor einer Woche seinen Leihvertrag bei Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 aufgelöst. Daraufhin verpflichtete Hansa den Linksfuß von seinem Stammverein Ulsan Hyundai (1. Liga Südkorea) am letzten Transfertag – für ein Jahr auf Leihbasis.

Dolmetscher kommt aus Hamburg

„Bei Schalke habe ich einmal in der Woche Deutsch gelernt. Durch meinen Wechsel konnte ich das zuletzt nicht machen“, erzählt Lee, der sich aber zeitnah besser in Rostock einleben will. Das grundlegende Fußballvokabular wie „links, rechts, langsam, schnell oder diagonal“ beherrscht er schon und kann weitere Begriffe verstehen.

Ansonsten ist Choi für Lee da. „Nicht jeden Tag, aber so oft es geht“, sagt der Übersetzer, der in Hamburg lebt. In der Elbestadt wohnt der 29-Jährige seit fünf Jahren und kickt selber für Regionalligist Eintracht Norderstedt. Zudem betreut der Bruder von Zweitliga-Profi Kyoung-Rok Choi (Karlsruher SC) bei der Spieler-Agentur Sports United die Akteure aus dem südostasiatischen Land.

Härtel sieht in Lee eine Option für das Düsseldorf-Spiel

Aus Südkorea ist Dong-gyeong Lee der erste Kicker, der jemals das Hansa-Dress überstreifen wird. Im Auswärtsspiel morgen (Anpfiff: 20.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf könnte es soweit sein. Gegen Hannover 96 (0:1) saß der Neuzugang in der Vorwoche noch 90 Minuten auf der Bank. Rostocks Coach Jens Härtel: „Es ist eine Option, dass Lee in Düsseldorf Spielzeit bekommt. Er hat die Qualität und einen guten linken Fuß.“

Gerade die Einsatzzeiten fehlten Lee zuletzt. Im Januar hatte der FC Schalke 04 ihn ausgeliehen. Kurz nach seinem ersten und einzigen Pflichtspiel für die Königsblauen Mitte Februar zog sich Lee einen Mittelfußbruch zu. Die Verletzung ist mittlerweile auskuriert, doch bei S04 ging es für ihn nicht weiter.

Mit Hinterseer zusammen in Südkorea gespielt

Vor einer Woche folgte der Schritt nach Rostock, der für Lee nach eigenen Aussagen keine große Umgewöhnung bedeutete. Hansa war für ihn in der Vergangenheit in seiner Heimat kein Begriff. Doch dann kam der 5. März 2022. Die Mecklenburger trumphierten überraschend mit 4:3 in letzter Minute auf Schalke. „Da habe ich positive Eindrücke von Hansa gesammelt“, kommentierte der Sieger der asiatischen Champions-League mit Ulsan von 2020.

Bei den Rostockern trifft Lee mit Lukas Hinterseer auf ein bekanntes Gesicht. Beide spielten im vergangenen Jahr rund acht Monate zusammen bei Ulsan Hyundai. Der Österreicher gab den Hansa-Verantwortlichen ein wenig Input über seine Erfahrungen mit dem ballsicheren und wendigen Südkoreaner. „Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich bekomme viel Hilfe von ihm. In Ulsan haben wir uns mit der Zeit spielerisch gut verstanden“, schildert Lee.

Traum von der WM in Katar

Eindrücke tauscht er auch mit anderen koreanischen Profis in Europa aus. Einer davon ist Jae-Sung Lee vom Bundesligisten FSV Mainz 05. Beide kennen sich aus der Nationalmannschaft.

Für die A-Elf seines Heimatlandes lief Lee bislang sieben Mal auf und erzielte einen Treffer. Bei ihm lebt der Traum im Winter mit Südkorea an der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) teilzunehmen. Das letzte Länderspiel bestritt Lee am 15. Januar gegen Island. „Wenn ich bei Hansa regelmäßig spiele, dann ist die Tür offen. Am Ende entscheidet das aber der Nationaltrainer.“

Ehefrau kommt die nächsten Wochen nach an die Ostsee

Zunächst will sich der Neu-Rostocker auf die 2. Bundesliga konzentrieren. Den Fußball hier empfindet Lee als wesentlich temporeicher, schneller im Umschaltspiel und aggressiver in den Zweikämpfen als bei sich Zuhause. Gerade letztgenannte Sache sieht Last-Minute-Neuzugang als eine seiner Schwächen, an der er arbeiten will.

Mit Blick auf das Spiel bei Fortuna, wird die Reise nach Düsseldorf für Leu gleich eine Rückkehr. In der Rheinmetropole wohnte er während seiner Schalke-Zeit mit seiner Frau Yerin Park. Beide haben vor zwei Monaten geheiratet. „Sie wird mit ein paar Freunden am Sonnabend im Stadion sein“, sagt Lee und freut sich, wenn sie in den nächsten Wochen nach Rostock nachkommt. Das würde die Eingewöhnung an der Ostsee sicherlich weiter erleichtern.