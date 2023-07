Kostenfrei bis 16:50 Uhr lesen

Spiel und Spaß

Die Ausstellung mit Spielfläche von Field&Fun war schon in Ostholstein ein Erfolg – nun arbeiten die Betreiber in Klütz an einer größeren Landschaft, in der Traktoren und Mähdrescher ferngesteuert gelenkt werden können. Ihr Café haben sie bereits eröffnet, an der Traktorenwelt wird noch gearbeitet.