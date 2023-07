﻿Hansa Rostock verpflichtet Sarpreet Singh von Bayern München II

Rostock. Neuzugang Nummer acht für den FC Hansa: Sarpreet Singh wechselt vom FC Bayern München nach Rostock und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. „Mit Sarpreet Singh haben wir einen technisch sehr versierten Spieler unter Vertrag genommen, der sich in der offensiven Zentrale zuhause fühlt und uns mit seiner Spielintelligenz neue Impulse verleihen wird. Er hat seine Qualität in der zweiten Liga bereits unter Beweis gestellt und wird unserem Spiel noch mehr Variabilität verleihen“, sagt FCH-Sportdirektor Kristian Walter.

Zuletzt an Jahn Regensburg ausgeliehen

Der Neuseeländer wurde vom FC Bayern in den vergangenen Jahren mehrfach in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Hier absolvierte er insgesamt 50 Zweitliga-Partien für den 1. FC Nürnberg und zuletzt Jahn Regensburg und erzielte dabei sechs Tore. Für die Bayern spielte der 24-Jährige zwei Mal in der Bundesliga und absolvierte 38 Spiele in der dritten Liga. Zu den Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Er freue sich sehr auf das neue Kapitel, sagt Singh, der am Donnerstag erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainiert: „Bislang hatte ich nur die Erfahrung gegen Hansa anzutreten, daher kann ich es kaum erwarten, nun für Hansa aufzulaufen.“ Mit Jahn Regensburg ist der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison aus der 2. Liga abgestiegen.

Neun Spiele für Neuseelands Nationalmannschaft

Vor seinem Wechsel nach Europa hatte Singh bei seinem neuseeländischen Verein Wellington Phoenix in der australischen A-League mit neun Toren in 40 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Für die A-Nationalmannschaft Neuseelands spielte Sapreet Singh, dessen Eltern ursprünglich aus Indien stammen, bisher neunmal und erzielte dabei ein Tor. Im Nachwuchs gelang ihm 2015 mit den „Kiwis“ der Gewinn der U17-Ozeanienmeisterschaft, ein Jahr später konnte er mit der U 20 seines Heimatlandes diesen Titelgewinn wiederholen.

