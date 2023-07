﻿Hansa Rostock verpflichtet Sarpreet Singh von Bayern München II

Wettbewerb

Unternehmer des Jahres in MV ausgezeichnet

Vier Frauen und Männer sind als „Unternehmer/Unternehmerin des Jahres“ ausgezeichnet worden. Ein Preis ging an Karen Went (Bild), Geschäftsführerin der Firma Vetec in Rostock. Außerdem setzte sich Caty Ost vom feels Beach Club Hotel in Kühlungsborn unter den insgesamt 78 Nomierten durch.