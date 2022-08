Am kommenden Samstag ist Einschulung in MV. Vor dem großen Tag können die Erstklässler mit ihren Eltern nochmal ein bisschen feiern. Am Ostseestadion gibt es am Freitag ein Schultütenfest des FC Hansa Rostock.

