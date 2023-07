﻿Hansa Rostock: Verteidiger Jasper van der Werff fehlt beim Saisonauftakt

Funsport

Boltenhagen: Aufschlag im Sand beim 20. Beach-Tennis-Cup

In Boltenhagen wird am Wochenende Tennis am Strand gespielt. Das Turnier im Ostseebad wird zum 20. Mal ausgetragen. Auf zehn Spielfeldern treten etwa 80 Athleten gegeneinander an. Dazu gibt es Party und Livemusik.