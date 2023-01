﻿Hansa Rostock: Verteidiger Meißner spricht erstmals über seine Suspendierung unter Härtel

Neustart für Thomas Meißner: Nach seiner Suspendierung durch Jens Härtel bekommt der Verteidiger bei Nachfolger Patrick Glöckner eine neue Chance und will sie nutzen. Im Trainingslager in der Türkei spricht der 31-Jährige erstmals öffentlich über seinen vorübergehenden Rauswurf.

Belek. Er ist fast so etwas wie ein gefühlter Neuzugang für den FC Hansa Rostock. Bei Ex-Trainer Jens Härtel spielte Thomas Meißner im vergangenen Jahr kaum eine Rolle und wurde nach dem 13. Spieltag sogar suspendiert. Nachfolger Patrick Glöckner hat den Innenverteidiger zurückgeholt und gibt ihm eine neue Chance.

Im Trainingslager in Belek spricht Meißner nun erstmals über den Rauswurf, der beim Zweitligisten für einigen Wirbel sorgte. „Es kam sehr überraschend und ohne Vorwarnung. Die Gründe waren für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ich habe mich immer professionell verhalten“, sagt Meißner heute, fast zweieinhalb Monate später.

Suspendiertes Hansa-Trio ist in Belek wieder dabei

Der 31-Jährige war von Härtel Ende Oktober gemeinsam mit Stürmer Ridge Munsy (33) suspendiert worden, Youngster Theo Martens (19) wurde ins Oberliga-Team degradiert. Härtel hatte für das Trio in den verbleibenden vier Spielen des Jahres keine Verwendung mehr gesehen. In Belek sind die drei wieder dabei.

Meißner findet den vorübergehenden Rauswurf bis heute „fragwürdig“, zumal er fünf Tage zuvor gegen Kaiserslautern noch in der Startelf gestanden hatte. „Suspendierung hört sich für mich auch immer so an, als ob man irgendwas gemacht hat. Es war ein richtiger Cut.“

Er bekam viele Nachrichten und Anrufe, in denen er nach den Gründen gefragt wurde. „Meine Familie, meine Freunde und das Umfeld hat es sehr hart getroffen, weil sich Suspendierung immer sehr hart und nach Fehlern anhört.“

Zwischen Meißner und Ex-Coach Härtel passte es nicht mehr

Zwischen Meißner und Härtel hat es offenbar schon länger nicht mehr gepasst. Der 1,91 Meter große Abwehrhüne brachte es unter dem Sachsen in dieser Saison nur auf zwei Acht-Minuten-Einsätze gegen den HSV (1:0) und Düsseldorf (1:3) sowie einen 82-Minuten-Auftritt gegen Kaiserslautern (0:2). Im gesamten Kalenderjahr 2022 stehen acht Zweitliga-Einsätze in seiner persönlichen Bilanz.

„Dass es zwischen dem Ex-Trainer und mir einige persönliche Probleme gab, okay – aber dass es so weit kommt, hätte ich nicht gedacht“, so Meißner. Das beiderseitige Vertrauen sei nicht mehr da gewesen.

Meißner: „Ich bin glücklich, dass ein neues Jahr losgeht“

„2022 war persönlich, privat und fußballerisch nicht das beste Jahr für mich. Es war auf allen Ebenen sehr schwierig, mit mehr Tiefen als Höhen. Deshalb bin ich um so glücklicher, dass jetzt ein neues Jahr losgeht und die Karten wieder neu gemischt werden. Ich freue mich drauf“, sagt Meißner, der sich einen eigenen Trainingsplan machte und sich so fit gehalten hat.

Nach einem längeren Telefonat mit dem neuen Trainer Patrick Glöckner nach dem Ende der Hinrunde war klar: Für Meißner geht es weiter in Rostock. „Es war ein sehr angenehmes, ehrliches und offenes Gespräch. Das hat mir persönlich auf jeden Fall gutgetan“, so der Verteidiger. „Der Trainer wollte meine Sicht zur Suspendierung hören. Für ihn ist das gegessen, für mich ist es ein neuer Start. Es liegt an mir, was ich abrufe und was ich zeige, dann kann ich für die Mannschaft auch wieder wichtig sein.“

Hansa-Trainer Glöckner hat Suspendierung abgehakt

Glöckner hat das Thema Suspendierung abgehakt und nimmt Meißner in die Pflicht. „Ich erwarte von ihm dasselbe wie von jedem anderen Spieler auch. Er soll alles investieren und alles zeigen, was er hat, und dann werden wir sehen, ob es am Ende reicht. Ob er vorher suspendiert war oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht. So wie er sich in der Mannschaft und auf dem Trainingsplatz verhält, interessiert mich. Alles andere ist Vergangenheit“, stellt der Chefcoach klar.

Der Vertrag des Innenverteidigers, der im Sommer 2021 vom ungarischen Erstligisten Akademia FC nach Rostock kam, hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024. Ob Meißner den Kontrakt erfüllen oder vorzeitig gehen wird, könnte sich schon in den nächsten Tagen entscheiden.

„Klar denkt man darüber nach, man führt Gespräche, nicht nur mit dem Trainer, auch mit dem Verein. Andere Vereine klopfen an und fragen, wie es bei mir ausschaut. Ich will mich hier jetzt nicht eineinhalb Jahre auf die Bank setzen, dafür fühle ich mich noch zu gut und zu fit“, sagt der Rechtsfuß: „Man muss sehen, wie es weitergeht. Wir haben von einem Neustart geredet, den nehme ich an und den versuche ich zu nutzen.“

Am Montag steht für die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner das erste von drei Testspielen in Belek an. Gegner ist der polnische Erstligist MKS Cracovia. Die OZ berichtet in einem Liveticker.