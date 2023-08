Kostenfrei bis 16:48 Uhr lesen

Familienbetrieb gibt auf

Eigentumswohnungen statt Hotelzimmer: „Haus am Meer“ in Ahrenshoop ist Geschichte

Im ehemaligen Hotel „Haus am Meer“ in Ahrenshoop entstehen derzeit 14 hochwertige Eigentumswohnungen. Die Kommune setzt auf weiteren Wohnraum. Ferienvermietung ist in dem Objekt jedoch verboten.