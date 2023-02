﻿Hansa Rostocks Krise im Ostseestadion: Vieles richtig gemacht – aber wieder nicht belohnt

Pläne nehmen Form an: Das passiert mit dem Grundstück am Marktplatz in Klütz

Am Marktplatz in Klütz (Nordwestmecklenburg) ist ein Grundstück seit 1941 nicht mehr bebaut. Die Stadt hat jetzt kurzfristig ihre Pläne für den Bereich verändert. Was demnach an der Ecke Wismarsche Straße und Schloßstraße entsteht und wie sich Klütz zeitgleich auf den Bau einer neuen Umgehung vorbereitet.