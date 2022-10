﻿Bei Hansa Rostock ist Druck auf dem Kessel – Härtel: „Es geht um extrem viel“

Spiel eins nach dem Knall im Kader mit drei Suspendierungen: Im Auswärtsduell gegen Jahn Regensburg will Hansa Rostock nach nur einem Sieg in den letzten acht Partien die Trendwende schaffen. Jens Härtel erhöht den Druck auf die Mannschaft und ist zuversichtlich, dass sie im Hinrunden-Endspurt liefern wird.

Rostock. Es ist die härteste Sanktion, die Jens Härtel in seinem Werkzeugkasten als Trainer zur Verfügung steht. Mit der Suspendierung von drei Profis hat Hansas Chefcoach ein unmissverständliches Signal gesetzt, das sich in der sportlichen Krise vor allem nach innen, an die Mannschaft, richtet. „Ich hatte das Gefühl, das unbedingt tun zu müssen, und deswegen habe ich es gemacht“, erklärte der Trainer am Tag, nachdem bekannt geworden war, dass Thomas Meißner, Ridge Munsy und Youngster Theo Martens nicht mehr zum Profikader gehören.

Vor dem Spiel am Sonnabend in Regensburg ist bei den zuletzt wenig erfolgreichen Hanseaten richtig Druck auf dem Kessel, mit der relativen Ruhe ist es angesichts nur eines Sieges in den letzten acht Spielen erst mal vorbei. Daran lässt Härtel keinen Zweifel aufkommen. „Wir wissen alle, dass jetzt vier wichtige Spiele anstehen. Dass es für den Verein, für die Mannschaft und natürlich auch für den Trainer um extrem viel geht“, sagt der Coach.

Trainer Härtel erhöht den Druck

Vier Spiele stehen für die Rostocker in diesem Jahr noch an. Gegen Regensburg (Tabellenneunter), Sandhausen (16.), Nürnberg (13.) und Braunschweig (11.) – alles Mannschaften aus dem nahen Tabellenumfeld – kann die Härtel-Elf dafür sorgen, dass es eine ruhige Winterpause in Rostock geben wird.

Das ist das Ziel, und deshalb erhöht Härtel im Jahresendspurt den Druck auf seine Profis. „Es ist jetzt jedem bewusst, dass es hier nicht immer schön ist. Es kann auch mal ungemütlich werden“, sagt der 53-Jährige und legt nach: „Es müssen alle wissen, dass nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass Profifußball natürlich auch mit Druck zu tun hat.“

„Hier ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen“

In der wegweisenden Partie kann Härtel am Sonnabend nahezu komplett sein bestes Personal aufbieten, nachdem er zuletzt gegen Kaiserslautern neun Ausfälle verschmerzen musste. Ein dickes Fragezeichen steht allerdings noch hinter Simon Rhein (muskuläre Probleme). Die Entscheidung, ob der Mittelfeldmann den 700-Kilometer-Trip an die Donau mit antreten kann oder nicht, fällt am Freitag nach dem Abschlusstraining.

Unabhängig von dieser Personalie gibt sich Härtel zuversichtlich für das Spiel beim SSV Jahn, gegen den die Rostocker in der vergangenen Saison gleich drei Mal spielten und nie verloren (zwei Auswärtssiege in Liga und DFB-Pokal, Remis zuhause). „Wir müssen zusehen, dass wir auch mal wieder in Führung gehen“, sagt der Trainer mit Blick auf die vergangenen vier Begegnungen, in denen Hansa stets – mehr oder weniger früh – in Rückstand geriet. „Wir wissen, wo in den letzten Spielen die Probleme lagen: Wir haben uns zu wenig Torchancen herausgespielt, sind im letzten Drittel nicht zum Abschluss gekommen“, so Härtel und ließ seine Mannschaft an diesem Defizit in dieser Trainingswoche jeden Tag arbeiten.

Im Training lag der Schwerpunkt auf Tor-Abschlüssen

Anders als die Rostocker haben sich die Oberpfälzer zuletzt mit zwei Siegen (gegen Kaiserslautern und Sandhausen) aus einer langen Talsohle wieder nach oben gearbeitet. Der Vertrag von Trainer Mersad Selimbegovic hat sich in dieser Woche automatisch um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert.

„Die Mannschaft hat die letzten beiden Spiele gewonnen und dadurch einen guten Rhythmus und ein gewisses Selbstvertrauen. Wir wissen aber auch, dass wir dort bestehen können“, meint Härtel und traut seinem Team die dringend nötige Trendwende zu. „Wir waren in der Vergangenheit in schwierigen Phasen in der Lage, ein Spiel rauszuhauen, das uns niemand zugetraut hat“, sagt der Trainer mit Blick auf die Siege in Dresden (4:1) und Schalke (4:3) in der vorigen Saison. „Dass Druck auf dem Kessel ist, ist völlig logisch. Das ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel“, so Härtel.

Suspendierung von Meißner und Munsy nicht auf Dauer

Die Suspendierung von Meißner (Vertrag bis 30.6.2024) und Munsy (bis 30.6.2023) soll übrigens kein endgültiger Rauswurf sein. „Das ist eine Maßnahme für die letzten vier Spiele, sie gilt nicht auf Dauer“, erklärt der Trainer. „Sie gilt für diese kurze Phase, in der ich mehr Ruhe in der Kabine haben will.“