﻿Hansa Rostock vor dem Kellerduell in Nürnberg: Ist die Kogge vorher schon gerettet?

Zwei Gartenlauben in Rostock in Flammen – Feuerwehr kann nichts mehr retten

In dieser Woche sind in Rostock zwei Gartenlauben in Brand geraten. Das berichtet die Polizei. Die Vorfälle ereigneten sich in den Stadtteilen Brinckmansdorf und Lichtenhagen.