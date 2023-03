﻿Vorbild für Alois Schwartz? Wie Andreas Zachhuber Hansa Rostock 2009 vor dem Abstieg rettete

Drei Trainer in einer Saison

Alois Schwartz ist der dritte Trainer in dieser Saison, der Hansa Rostock nun vor dem Abstieg retten muss. Eine Situation, die an das Frühjahr 2009 erinnert: Damals verpflichtete der kriselnde FCH Andreas Zachhuber, der ebenfalls zwei Vorgänger in der laufenden Saison hatte. Ex-Hansa-Torjäger Enrico Kern erinnert sich, wie der gebürtige Wismarer damals den Klassenerhalt sicherte.

