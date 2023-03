﻿Darum war das Tor von Dennis Dressel für Hansa Rostock so wichtig

Nach dem Punktgewinn in Hannover herrscht bei Hansa Rostock vor allem eins: pure Erleichterung. Der Treffer von Dennis Dressel bringt etwas mehr Ruhe vor dem nächsten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Hansas Polster zur gefährlichen Zone in der Tabelle ist allerdings geschmolzen.

Hannover/Rostock. Die Erleichterung über den gewonnenen Punkt war fast greifbar. Draußen ließen sich die Hansa-Profis von mehr als 5000 mitgereisten Fans feiern, im Inneren der Heinz-von-Heiden-Arena sah man bei den Rostockern überwiegend deutlich entspannte Gesichter. Sportchef Martin Pieckenhagen flachste geradezu fröhlich.

Hansas „Stimmungsmacher“ an diesem nasskalten Nachmittag in Hannover war Dennis Dressel. Mit seinem Sonntagsschuss zur 1:0-Führung sorgte der Mittelfeldspieler dafür, dass sich die Krise bei Hansa nicht dramatisch zugespitzt hat.

Punktgewinn bringt etwas Ruhe – auch für Trainer Patrick Glöckner

Wie die Vereinsverantwortlichen auf eine weitere Niederlage reagiert hätten – Spekulation. Unstrittig ist aber: Das erste Unentschieden des Jahres war enorm wichtig, vor allem auch für Patrick Glöckner. Im Umfeld des Vereins hat die Diskussion um den Trainer nach dem Karlsruhe-Spiel (0:2) Fahrt aufgenommen. Mit dem vor allem in der zweiten Halbzeit beherzten Auftritt gegen die in jetzt acht Spielen sieglosen 96er hat Hansa der Kritik erst mal den Wind aus den Segeln genommen. Vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag kehrt etwas mehr Ruhe beim Koggenklub ein.

Für Dennis Dressel war der Kunstschuss von der Strafraumgrenze rechts in den Winkel das erste Tor für Hansa in seinem 24. Zweitliga-Einsatz. „Mich freut es, dass der Ball jetzt endlich mal reingegangen und der Knoten bei mir vielleicht geplatzt ist“, sagte der Mittelfeldspieler, der den Ball genau so versenken wollte. „Ich habe gesehen, dass der Torwart ein bisschen weiter draußen steht und freue mich, dass die Kugel da so schön reingegangen ist.“

Hansas Polster auf gefährliche Tabellenregion ist geschmolzen

Auch Glöckner freute sich über ein „schönes Tor, das uns in dem Moment sehr gutgetan hat. Es war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass er genau da oben reinfällt“. Der Rostocker Coach blieb in seiner Analyse sachlich und ohne Spur von Überschwang. Zumal er die Ergebnisse der Konkurrenz kannte und die Teams im Tabellenkeller noch enger zusammengerückt sind.

Hansas Polster auf den Relegationsplatz und den ersten Abstiegsplatz ist um jeweils einen Punkt geschmolzen. „Ob der Knoten geplatzt ist, werden wir in den nächsten Spielen noch sehen“, meinte Glöckner mit Blick auf Hansas erst zweites Tor in diesem Jahr.

Dennis Dressel will den Punkt in Düsseldorf „vergolden“

Der spektakuläre Treffer von Hansa Rostocks Mittelfeldspieler dürfte auch Hannovers Coach Stefan Leitl neben dem aberkannten, aber wohl regulären Tor zum 2:1 noch eine Weile beschäftigt haben: „Ich glaube, dass der Schuss von zehn Mal neun Mal irgendwo hinfliegt – und dieses Mal landete er da, wo er normalerweise nicht sein sollte.“

Dressels Freude über seinen Premierentreffer im Hansa-Trikot trübte das nicht. Jetzt gelte es, am Sonntag gegen Düsseldorf „weiterzumachen und den Punkt zu vergolden“, sagte der Ex-Münchner.