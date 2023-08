﻿Hansa Rostock: Warum die U 19 in der neuen Saison nicht absteigen kann

Rostock. Die U 19 des FC Hansa Rostock kann in der kommenden Spielzeit nicht absteigen. Auf die Talente der Kogge kommt eine Übergangssaison in der Bundesliga Nord/Nordost zu. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird seine höchste Nachwuchs-Spielklasse bei den A- und B-Junioren zum Sommer 2024 reformieren. Sie wird dann U-19- und U-17-DFB-Nachwuchsliga heißen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weniger Ergebnisdruck für Talente

Im neuen Format des DFB wird es mit der regionalen Vor- und der späteren Hauptrunde, die in Liga A und B aufgeteilt wird, zwei Saisonphasen geben. Alle Vereine, die ein Nachwuchsleistungszentrum haben, sind dauerhaft in der Nachwuchsliga vertreten. Das gilt somit auch für den FC Hansa. Maximal elf Amateurvereine können zur Hauptrunde dazustoßen.

Durch die Neuerungen will der DFB den Klubs den Ergebnisdruck nehmen. Die Spieler sollen sich so besser individuell entwickeln. Dass der Druck gerade in der bevorstehenden Spielzeit eher gering sei, ist für Hansas U-19-Coach Christian Rahn kein geringerer Ansporn, eine ordentliche Saison abzuliefern. „Es gibt ja trotzdem eine Tabelle und in der wollen wir so weit oben wie möglich landen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa Rostock U 19: Sechs Testspiele, sechs Erfolge

Bereits am 26. Juni hatte Rahn mit seiner Mannschaft die Vorbereitung aufgenommen. Diese hat der Trainer in zwei Abschnitte aufgeteilt. „Vom 17. bis 23. Juli hatte ich den Jungs eine Woche freigegeben, damit sie mit ihren Familien in den Urlaub fahren konnten“, erklärt der Ex-Profi. Seit dem 24. Juli rollt bei den Hansa-Talenten wieder der Ball.

Bislang haben die Rostocker sechs Testspiele absolviert. Nach Siegen gegen die Herrenteams des FC Förderkader René Schneider (7:0), FSV Dummerstorf (7:1), 1. FC Neubrandenburg (2:1) und TSV Einheit Tessin (13:0) folgten am vergangenen Wochenende zwei weitere Erfolge. Gegen die beiden A-Junioren-Regionalligisten Holstein Kiel (6:0) und Niendorfer TSV (5:1) setzte sich Hansa deutlich durch. Die Generalprobe steigt für die Mecklenburger am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 15 Uhr) im Volksstadion gegen die U 19 des polnischen Erstligisten Pogon Stettin.

Neuer Co-Trainer für Christian Rahn

„Die Planung der Vorbereitung gestaltete sich für mich dieses Jahr etwas leichter als im Vorjahr. Zudem kenne ich schon viele der Jungs, die aufgerückt sind, und weiß, woran ich mit ihnen arbeiten muss“, zählt Rahn die Dinge auf, die er aus seinem Jahr als Übungsleiter der U 19 mitgenommen hat.

Der 44-Jährige hat mit Tom Hagemann auch einen neuen Co-Trainer. Dieser hatte bis Anfang April den Verbandsliga-Absteiger TSV Bützow trainiert. Rahns vorheriger Assistenzcoach Leon Huppert hatte nach der abgelaufenen Saison im Hansa-Nachwuchs eine andere Funktion übernommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Silvio Termini kommt von Union Berlin

„Tom war mir bei einem Testspiel von uns in Bützow positiv aufgefallen. Ich habe nach seinem Abgang beim TSV den Kontakt zu ihm hergestellt“, berichtete Rahn. Er lud Hagemann ein paar Mal zum Rostocker Nachwuchsgelände ein, um sich die Trainingsarbeit der Talente anzuschauen. „Er fand das spannend. Bislang klappt unsere Zusammenarbeit wirklich gut“, so der gebürtige Hamburger.

Tom Hagemann ist der neue Co-Trainer bei der U 19 des FC Hansa Rostock. © Quelle: Johannes Weber

Ein paar Änderungen hat es auch im Kader der A-Junioren gegeben. Aus dem Team der Vorsaison sind 13 Spieler übrig geblieben. Zwölf Akteure sind aus der U 17 aufgerückt. Zudem gibt es mit Silvio Termini (Union Berlin U 19) einen externen Neuzugang. Der ehemalige Greifswalder hat seine Stärken im zentralen Mittelfeld.

Lesen Sie auch

Für die Rostocker geht es in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost am 12. August um 11 Uhr mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig los. Eine Woche später steigt bei Hertha BSC (19. August) die erste Auswärtspartie. Die Hauptstädter sind am 2. September auswärts auch der Hansa-Gegner in der ersten Runde des U-19-DFB-Pokals.

OZ