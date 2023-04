﻿Schwartz nach missglückter Hansa-Premiere: „Wir brauchen einen langen Atem“

Noch acht Spiele bleiben dem FC Hansa Rostock und Trainer Alois Schwartz, um im Abstiegskampf die Trendwende zu schaffen. Was dem Chefcoach trotz der schwachen Auftritte gegen Düsseldorf und Magdeburg Hoffnung macht.

Rostock. Das Wetter wollte nicht so recht zur Stimmung passen. Bei strahlendem Sonnenschein absolvierten die Hansa-Profis am Tag nach der Magdeburg-Pleite die Trainingseinheit. Nach der Spielauswertung mit der Mannschaft auf dem Rasen steckten auch Trainer Alois Schwartz, Manager Martin Pieckenhagen und Kaderplaner Kevin Meinhardt die Köpfe zusammen. Das 0:3 vom Vortag hat die sportlichen Aussichten in Rostock weiter verdüstert und keine zwei Wochen nach dem Trainerwechsel für allgemeine Ernüchterung gesorgt. „Ich habe es schon im Vorfeld gesagt, es wird viel Arbeit auf uns zukommen. Wir brauchen in dieser Situation einen langen Atem“, sagt Schwartz nach seiner missglückten Hansa-Premiere.