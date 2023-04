﻿Hansa Rostock: Was jetzt noch für die Rettung spricht – und was dagegen

Rostock. Die Lage des FC Hansa im Abstiegskampf der 2. Liga spitzt sich immer weiter zu, doch trotz einer dramatischen Negativserie in der Rückrunde sind die Rostocker immer noch im Rennen. Sechs Runden vor dem Saisonende trennen die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz vier Punkte und ein deutlich schlechteres Torverhältnis von einem Nichtabstiegsplatz, zwei Zähler liegt der Tabellen-17. hinter dem Relegationsrang. Hansas Abstand zu Schlusslicht Sandhausen ist nach dem 0:3 in Paderborn auf zwei Zähler geschmolzen. Viel spricht dafür, dass der Koggenklub das Fußball-Unterhaus nach zwei Spielzeiten wieder verlassen muss. Aber zum Aufgeben ist es noch zu früh, noch können es die Mecklenburger schaffen.

Was für Hansas Rettung spricht …

Mentalität: Die Mannschaft lebt noch. Nach Grusel-Auftritten gegen Karlsruhe (0:2), Düsseldorf (2:5) und in Magdeburg (0:3) zeigte Hansa zuletzt gegen Kiel (2:3) und in Paderborn (0:3) ein anderes Gesicht, stemmte sich gegen die Niederlagen. „Es bringt nichts, wenn wir die Köpfe in den Sand stecken. Wir müssen weitermachen – Brust raus, jetzt kommen die Gegner, gegen die wir punkten müssen!“, sagt Mittelfeldmann Kevin Schumacher.

Restprogramm: Es ist wie gemacht für eine Rettung im Saisonendspurt. Am Sonnabend (13 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen Greuther Fürth los. Die Franken befinden sich zwar im Aufwind, sind aber eines der schwächsten Auswärtsteams der Liga (nur zwei Siege in 14 Partien). Nach dem schweren Spiel in Kaiserslautern (29.4.) geht es für Hansa gegen die Keller-Teams aus Regensburg (H), Nürnberg (A), Sandhausen (A) und Braunschweig (H). Zehn bis zwölf Punkte könnten für die Rettung reichen. Notfalls über die Relegation.

Lage im Tabellenkeller: Es ist alles eng zusammen, sieben bis acht Mannschaften müssen noch bangen. Für Hansa ist das rettende Ufer noch in Reichweite. Zu Relegationsplatz 16 (Regensburg) fehlen Hansa nur zwei Punkte – das ist machbar. In möglichen Entscheidungsspielen gegen den Drittliga-Dritten würde es wahrscheinlich gegen Saarbrücken, Dresden, Osnabrück oder Mannheim gehen.

Zuschauer: Nach der Heimniederlage gegen Kiel gab es Applaus statt Pfiffe für die Profis. Dass sie auch nach dem 0:3 in Paderborn beklatscht wurden, war fast schon etwas skurril – aber die Unterstützung ist in der aktuellen Situation enorm wichtig. Die Fans haben erkannt: Ablehnung, Pfiffe und Gewaltaktionen (wie beim Abstieg 2010) würden die Mannschaft zusätzlich verunsichern. Sie spielt am Limit, viel mehr gibt die Qualität des Kaders nicht her.

Trainer: Drei Spiele, aber noch keinen Punkt gab es unter der Regie von Alois Schwartz. Dennoch bleibt der 56-Jährige ein Hoffnungsträger im Abstiegsendspurt. Trotz der zunehmend brenzligen Situation verliert er nicht die Ruhe und nicht das Ziel aus den Augen. Mit Sandhausen und Karlsruhe hat er es immer geschafft – das sorgt für Vertrauen in den Trainer, nicht nur bei der Mannschaft. „Alois Schwartz ist in der Situation unglaublich erfahren. Wir haben ihn ja nicht umsonst geholt“, sagt Vorstandschef Robert Marien.

Was gegen Hansas Rettung spricht . . .

Trend: 40 Punkte hat Sportchef Martin Pieckenhagen im November beim Amtsantritt von Trainer Patrick Glöckner als Saisonziel genannt, damals hatte Hansa 21 Zähler auf dem Konto. Seitdem sind in elf Spielen nur vier weitere dazugekommen. Um die ominöse 40-Punkte-Grenze zu erreichen, müsste Hansa fünf der letzten Spiele gewinnen. Unrealistisch, zumal Hansa die schwächste Mannschaft der Rückrunde ist.

Heimschwäche: Auch in diesem Ranking ist kein Zweitligist schlechter als Hansa: In 14 Spielen im Ostseestadion gelangen nur drei Siege (zehn Niederlagen), der letzte im September beim 3:1 gegen Magdeburg.

Offensivflaute: Die Rostocker erzielten in der Hälfte aller Spiele kein Tor. In der Rückrunde gelangen Hansa in elf Partien nur sechs, insgesamt lediglich 23 Treffer – so selten traf kein anderes Team in der 2. Liga.

Statistik: Wenn ein Zweitligist nach 28 Spieltagen nur 25 Punkte auf dem Konto hat, ist es höchst unwahrscheinlich, dass er es noch über den Strich schafft. Dieser Kraftakt gelang zuletzt 1860 München: In der Saison 2015/16 besserten die Löwen ihr Punktekonto in den letzten sechs Spielen von 25 auf 34 Zähler auf und schafften als Tabellen-15. noch den Klassenerhalt.

Prognose: Das Unmögliche irgendwie noch möglich machen – das muss für Hansa das Motto im Abstiegsendspurt sein. Immer ans Limit gehen, nie aufgeben, konzentriert sein und das nötige Matchglück mit aller Macht erzwingen. Wenn das gelingt, können Kolke, Roßbach, Verhoek und Co. es vielleicht noch ans rettende Ufer schaffen. Zumindest der Relegationsrang ist drin, dafür müssen aber Siege her – vor allem gegen Fürth, Regensburg, Sandhausen und Braunschweig. Wenn die Rostocker das nicht schaffen, haben sie in der 2. Liga nichts zu suchen.