﻿Hansa Rostock wechselt zur neuen Saison den Ausrüster

Fahren wie die Teufel, über Autos springen und auch noch abschätzen, ob die Zeit für eine weitere Runde reicht – all das ist am Sonntag auf dem Ziesa Berg in Wolgast zu erleben, wenn sich 125 Enduro-Fahrer bei der Landesmeisterschaft ein Stelldichein geben. Ebenfalls turbulent geht es in Zempin und Lubmin zu.