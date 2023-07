﻿Der FC Hansa Rostock im Umbruch: Wer mit wem konkurriert – und wer wackelt

Rostock. Dreieinhalb Wochen bleiben Hansa noch, um zum Zweitligaauftakt gegen den 1. FC Nürnberg eine schlagkräftige Mannschaft auf den Rasen zu bringen. Der personelle Umbruch ist, wie von Sportdirektor Kristian Walter bei seinem Amtsantritt angekündigt („Der Kader steht auf einem soliden Gerüst“), bislang deutlich moderater ausgefallen als in den Jahren davor. Beendet sind die Umbauarbeiten im Kader noch nicht. „Wir werden den Markt immer wieder nach Optionen screenen, die uns tendenziell als Mannschaft besser machen. Da ist es fast unabhängig von der Position, wenn wir merken: Der Spieler hebt unsere Qualität nachhaltig an“, erklärt Walter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Positionen sind mindestens doppelt besetzt

Bisher sieben Abgängen stehen aktuell sieben Neuzugänge gegenüber. Hansas Sportchef hat weitere Verstärkungen angekündigt, und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch der eine oder andere Spieler den Verein verlassen. Zumal der Kader mit 31 Spielern derzeit größer ist als die von Walter favorisierte 24-plus-3-Variante (24 Feldspieler, drei Torhüter). Wenige Tage vor dem Start ins Trainingslager in Neuruppin sind alle Positionen mindestens doppelt besetzt.

Torhüter Markus Kolke bleibt die Nummer eins im Tor des FC Hansa © Quelle: Marius Becker/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tor: Markus Kolke bleibt auch in seiner fünften Saison in Rostock die Nummer eins. Der zweitälteste Hansa-Profi (wird im August 33) läuft weiterhin als Kapitän auf, das hat Trainer Alois Schwartz bereits durchblicken lassen. Hinter Kolke hofft Nils Körber auf eine verletzungsfreie Spielzeit – letzte Saison war der Ex-Herthaner mit Adduktorenproblemen lange außer Gefecht. Die Nachwuchskeeper Max Hagemoser und Elias Höftmann sind die Torhüter Nummer drei und vier.

Hansa sucht noch einen Top-Innenverteidiger

Abwehr: Im Saisonendspurt war auf Hansas Defensivkette wieder Verlass. Mit Rick van Drongelen (neuer Verein noch offen) und Ryan Malone (Ingolstadt) haben zwei Innenverteidiger den Koggenklub verlassen. Neuzugang Oliver Hüsing soll künftig hinten mit Damian Roßbach den Laden zusammenhalten. Talent Patrick Nkoa (Rot-Weiß Erfurt) wird zugetraut, Hansas Abwehr perspektivisch besser zu machen. Sportchef Walter hat angekündigt, dass ein weiterer „Top-Innenverteidiger“ kommen soll. Die Personalie van Drongelen, der noch bei Union Berlin unter Vertrag steht, ist offiziell noch nicht vom Tisch. Dass Thomas Meißner als Innenverteidiger Nummer fünf an Bord bleibt – fraglich.

Auf den Außenverteidigerpositionen sind Hansas Planungen mit Nico Neidhart, John Patrick Strauß (beide rechts), Lukas Scherff, Alexander Rossipal und Talent Felix Ruschke (alle links) offenbar abgeschlossen.

Lesen Sie auch

Offensive Außenbahnen: Auf der rechten Seite war Kai Pröger im erfolgreichen Abstiegskampf mit seinen Toren Gold wert. Sein unmittelbarer Konkurrent Morris Schröter ist in seiner ersten Hansa-Saison dagegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Denkbar, dass der Ex-Dresdner noch abgegeben wird. Auf der linken Seite sollen Kevin Schumacher sowie Nils Fröling und Christian Kinsombi (können beide auch rechts spielen) Dampf machen. Milosz Brzozowski, 18-jähriges Talent aus dem eigenen Nachwuchs und in den Profikader aufgerückt, könnte diese Position ebenfalls spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sebastien Thill konnte sich bei drei Trainern nicht durchsetzen

Zentrales Mittelfeld: Hier konkurrieren Dennis Dressel, Simon Rhein, Svante Ingelsson, Janik Bachmann und Sebastian Vasiliadis um die defensiven und offensiven Plätze. Dass Sebastien Thill, der sich unter drei Hansa-Trainern nicht durchsetzen konnte, eine Rolle spielen wird, ist nicht anzunehmen. Naheliegender erscheint für Luxemburgs Nationalspieler (Vertrag bis 2024) ein vorzeitiger Vereinswechsel. Weitere Alternativen im Kader wären die aus dem eigenen Nachwuchs aufgerückten Louis Köster (offensiv) und Joshua Krüger (defensiv), die aber für das Regionalligateam eingeplant sind.

Mai 2023, Hansa gegen SSV Jahn Regensburg: Lukas Hinterseer (l.) wird ausgewechselt für John Verhoek (Rostock). © Quelle: Andy Bünning

Angriff: In der vergangenen Saison die größte Problemzone. Die drei Mittelstürmer John Verhoek (34), Lukas Hinterseer (32) und Pascal Breier (31) brachten es zusammen auf magere fünf Tore. Dass Hansa an Offensivqualität nachlegen muss, ist auf der To-do-Liste des neuen Sportdirektors von Anfang an weit oben notiert. Nach Serhat Güler soll ein weiterer Strafraumstürmer an Bord geholt werden. Hinterseer könnte wackeln; um Verhoek kursieren Gerüchte, dass er den Verein verlassen könnte. Da sei allerdings, lässt Hansa wissen, nichts dran.

OZ