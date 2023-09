﻿Hansa Rostock: U-23-Trainer zum Saisonstart – „Es wäre mehr drin gewesen“

Rostock. Die U 23 des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock hat in den ersten sechs Spielen der Regionalliga Nordost eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Der Auftaktniederlage beim Staffelfavoriten FC Rot-Weiß Erfurt folgte der fulminante 6:1-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC. Danach verspielte der Aufsteiger vor rund 7500 Fans im Ostseestadion die 2:0-Führung gegen Energie Cottbus und unterlag noch mit 2:3. Es folgten drei weitere Partien ohne Sieg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Interview zieht Hansa-Trainer Kevin Rodewald ein erstes Fazit. Der 32-Jährige sagt, wo sein Team sich verbessern muss und wie die Zusammenarbeit mit den Profis läuft.

Wie zufrieden sind Sie nach sechs Partien?

Kevin Rodewald: Die Jungs hauen sich rein und haben gezeigt, sie können Spiele gewinnen. Wir haben über weite Strecken gute Leistungen gebracht. Aber wir bekommen es noch nicht über 90 Minuten hin und haben daher zu wenig Punkte eingefahren. Vor der Saison hätten wir vielleicht gesagt, wenn wir nach sechs Spielen mit vier Zählern auf einem Nichtabstiegsrang stehen, das ist okay. Nun sagen wir, dass mehr drin gewesen wäre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist der Eingewöhnungsprozess Ihres Teams in der Regionalliga nun beendet?

Bei jungen Mannschaften läuft die Hinrunde oft schlechter als die Rückrunde, wenn sich das Team weiterentwickelt hat. Aber auf dieser These wollen wir uns nicht ausruhen. Wir haben unsere Spiele analysiert. Die Jungs und auch wir Trainer haben Erfahrungen gesammelt. Viele Fehler haben sich wiederholt, zum Beispiel haben wir zu viele unnötige Freistöße in der Nähe unseres Strafraums verursacht, die dann zu Gegentoren führten. Diese Fehler müssen wir abstellen.

Vier Punkte aus sechs Spielen – Hansa-Team angesäuert

Wie geht die Truppe mit den jüngsten Rückschlägen um?

Sie ärgern uns natürlich. Die Jungs sind angesäuert, weil sie gemerkt haben, dass mehr drin war. Es gilt, in der nächsten Etappe der Saison bis zur Länderspielpause im Oktober die Dinge besser zu machen und mehr Punkte zu holen.

Gibt es schon positive oder negative Überraschungen im Saisonverlauf?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unsere Mannschaft kommt über das Kollektiv. Klar gibt es Einzelspieler, die sich bei einem Spiel auch mal hervortun, aber eben nicht durchgängig. Das ist auch schwierig, besonders bei jungen Akteuren, bei denen die Leistungen eher schwanken als bei älteren. Hier müssen wir an unserer Konstanz arbeiten.

Mit Thill und Breier verliert Hansas junge U 23 erfahrene Spieler

Mit den abgewanderten Profis Sébastien Thill und Pascal Breier, die zuletzt in der U 23 spielten, ging Erfahrung verloren. Welche Konsequenzen hat das für die junge Truppe?

Es ist schade, dass die Jungs nicht mehr da sind. Sie haben uns mit ihrer Erfahrung brutal weitergeholfen – in der Kabine, im Training und auch in den Spielen. Allerdings rücken junge Spieler, wie zuletzt Angreifer Tim Krohn, aus der U 19 nach, der in Zwickau eine Halbzeit lang gespielt hat, und bekommen mehr Einsatzzeit. Ich sehe das komplett positiv, denn in der U 23 geht es um Talentförderung. Wir müssen gucken, dass wir mit den jungen Spielern die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Das machen sie meistens von alleine, von Spiel zu Spiel.

Als letzter Spieler aus dem zu Saisonbeginn ausgemusterten Trio mit Thill und Verhoek trainiert Thomas Meißner noch in der U 23, hat aber noch nicht gespielt. Wie ist der Stand bei ihm?

Es gibt keinen anderen oder neuen Stand. Meise ist weiterhin Bestandteil der Mannschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie wichtig wäre es, neben den Oldies Sascha Schünemann und Marcel Kohn einen weiteren Routinier im Team zu haben?

Wir würden sicher auch ohne weiteren älteren Spieler auskommen. Nichtsdestotrotz sind erfahrene Akteure im Training, in den Abläufen oder in Situationen im Spiel, in denen es nicht läuft und du vor mehreren tausend Zuschauern spielst, extrem wichtig. Sie gehen dann oft voran, weil sie ähnliche Situationen in ihren Karrieren schon erlebt haben.

Wie läuft der Austausch mit den Profis?

Überragend. Wir haben stetigen Austausch, besprechen uns jede Woche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nächster Gegner wird am Sonntag die VSG Altglienicke. Wie gehen Sie die Partie an?

Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Aber ich weiß auch, was Altglienicke kann. Das ist eine brutale Mannschaft. Es wird eine der schwierigsten Aufgaben, gegen dieses erfahrene Team zu bestehen. Da sind auch zwei, drei ehemalige Rostocker Spieler dabei. Sie werden sich darauf freuen, im Ostseestadion zu spielen. Da wollen sie zocken, Spaß haben und uns ärgern.

OZ