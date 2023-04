﻿„Galliger, gieriger, aktiver sein“: Das fordert Alois Schwartz von den Hansa-Profis

Projekt

Technische Spielerei oder echter Mehrwert? In Boltenhagen soll es an markanten Punkten mit Saisonbeginn Bodenaufkleber mit QR-Codes geben, über die man alte Ansichten des Ostseebades per Smartphone anschauen kann. Das Projekt war zwischenzeitlich vakant. Der Bürgermeister setzte es per Dienstanweisung an die Verwaltung durch.