﻿Hansa Rostock: Wirbelwind Pröger mischt die Offensive auf

Rostock. Kai Pröger und der FC Hansa Rostock – das scheint zu passen. Der Angreifer hat beim Fußball-Zweitligisten voll eingeschlagen. Im Sommer vom Ligakonkurrenten SC Paderborn verpflichtet, ist der Blondschopf bei den Rostockern der Aktivposten in der Offensive. Nach neun Partien steht Pröger bereits bei vier Treffern und drei Vorlagen. Damit ist er Hansas bester Scorer und an sieben von neun Saisontoren direkt beteiligt.

Der Rechtsfuß ist ein ehrgeiziger Kicker, der sich vor der Spielzeit eine bestimmte Marke an Treffern und Assists vornimmt. Welche Anzahl Pröger erreichen will, verriet er nicht. „Wenn ich die gesetzte Marke erreicht habe, versuche ich mir neue Ziele zu stecken“, sagt der Offensivmann, der sich aktuell auf einem guten Weg sieht. Er hofft, für sich persönlich bald höhere Ziele definieren zu können.

Neun Scorerpunkte in der Vorsaison

Sollte Pröger im Hansa-Dress weiterhin so konstant Scorerpunkte liefern, dürfte er seinen Vorjahreswert aus Paderborn schnell übertrumpfen. Für den SCP markierte der gebürtige Wilhelmshavener in der vorherigen Saison fünf Tore und legte vier auf. „Ich hab in der Vergangenheit noch die eine oder andere Chance ausgelassen“, kommentiert Pröger und sieht noch Luft bei sich nach oben.

An seinem Auftritt beim 3:1-Heimsieg am Sonnabend gegen den 1. FC Magdeburg gab es nicht viel zu meckern. Der quirlige Flügelstürmer legte mit seinem Doppelpack in der 30. und 41. Minute den Grundstein für den Erfolg. Zunächst versenkte er den Ball nach Vorarbeit von Svante Ingelsson präzise im langen Eck. Beim zweiten Treffer rutschte das Spielgerät nach einer Ecke durch, an den langen Pfosten. Dort stand Pröger goldrichtig und drosch die Kugel ins FCM-Gehäuse.

Pröger zum Salto: „Überlegt, ob ich das mit 30 Jahren überhaupt noch vorhabe“

„Vor zwei Wochen gegen Hannover (0:1, d. Red.) ist so ein Schuss wie beim 1:0 gegen den FCM noch danebengerauscht“, schilderte Pröger, der beide Tore gegen die Magdeburger wuchtig mit dem Vollspann erzielte. In diesem hat der Rostocker momentan vollstes Vertrauen. „Das liegt daran, dass ich in der Vergangenheit immer wieder gehört habe, mehr Genauigkeit in meinem Vollspann als in meiner Innenseite zu haben.“

Ziemlich präzise war auch Prögers 1:0-Torjubel per Salto nach einem vorherigen Radschlag. Seine turnerischen Fähigkeiten packt er gerne mal in emotionalen Momenten nach einem Treffer aus. Der Angreifer scherzt: „Ich hab überlegt, ob ich das mit meinen 30 Jahren überhaupt noch vorhabe, zu machen. Zum Glück bin ich nicht hingefallen und beim Sprung gut rumgekommen.“

Erstes Männerjahr in der 7. Liga

Einstudiert hat Hansas Wirbelwind den Salto mit seinen Freunden 2011 in seinem ersten Jahr im Herrenbereich. „Mit dem zweiten, dritten Versuch“ habe der Überschlag direkt geklappt, erzählte der Mann, der keine spezielle Turn-Ausbildung hat. Beim Heidmühler FC sammelte Pröger seine ersten Erfahrungen im Männerfußball. Der Amateurklub aus Niedersachsen spielte vor elf Jahren und noch heute in der Bezirksliga Weser-Ems (7. Liga).

Somit hat Pröger einen anderen Start seiner Laufbahn hingelegt als viele andere Profikicker. Er durchlief in seiner Jugendzeit kein Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten und wartete nach seinem Wechsel 2013 zum VfB Oldenburg lange auf seinen Durchbruch. Bis auf zwei Partien 2014 in der 3. Liga für den FSV Mainz 05 II spielte der ehemalige Akteur des BFC Dynamo und von Rot-Weiß Essen bis Januar 2019 noch in der Regionalliga. Ex-Hansa-Spieler Steffen Baumgart holte Pröger dann nach Paderborn. Ein halbes Jahr später klappte der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Eine Saison danach folgte der Wiederabstieg.

Mittlerweile hat sich Pröger zu einem gestandenen Profi entwickelt und kommt mit seinem großen Einsatzwillen sowie hohen Laufaufwand auch beim Hansa-Publikum gut an. Die Fans haben die FCH-Kicker mit dem Sieg im Ostduell gegen Magdeburg „ein Stück weit zurückgeholt“, so Pröger. Zuvor hatten die Mecklenburger drei Niederlagen in Serie einstecken müssen.

In der jetzigen zweiwöchigen Länderspielpause haben die Rostocker kurz Zeit, ein wenig durchzuatmen. Dass die Zügel jetzt schleifen gelassen werden, damit rechnet Pröger nicht. Er weiß, „dass der Coach selten von seinem Plan abweicht, egal ob man gewinnt oder verliert.“