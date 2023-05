﻿Hansa Rostock auf Sportvorstand-Suche: Wird er der Nachfolger von Martin Pieckenhagen?

Leistungssport in MV

Sportinternate in MV zu teuer? Stralsunder Familie zahlt für Tochter Tausende Euro im Jahr

Ist Leistungssport in MV nur was für gutbetuchte Familien? Carola Albrecht aus Negast bei Stralsund hat für ihre Tochter und Kanu-Talent Kim-Iva allein in diesem Jahr bereits 3000 Euro ausgegeben. Sie befürchtet, dass viele sich das nicht leisten können.