Verkehr, Polizei-Meldungen, Veranstaltungen

Stralsund-News: Serenadenkonzert in der Flemendorfer Kirche

Was gibt es Neues in Stralsund und Umgebung? Heute: Zum Konzert mit dem Bläseroktett „Octissimo“ wird am Sonnabend, dem 29. Juli, um 16 Uhr in die Kirche St. Marien Flemendorf eingeladen.