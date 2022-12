Freundschaftsspiel gegen ein Topteam aus der 1. Bundesliga: Auf den FC Hansa Rostock wartete am Mittwoch eine richtige Bewährungsprobe. Die Mecklenburger gastierten beim 1. FC Union Berlin. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtete vom Spiel mit einem Liveticker. Zudem haben wir den Hansa-Livestream der gesamten Partie gezeigt.

Ryan Malone (l.), hier im Spiel gegen Eintracht Braunschweig, testet mit dem FC Hansa Rostock am Mittwoch bei Union Berlin.

Hansa Rostock unterliegt bei Union Berlin: So lief das Testspiel gegen den Bundesligisten

Berlin. Für den FC Hansa Rostock hat am Mittwoch der letzte Auftritt in diesem Jahr angestanden. Der Fußball-Zweitligist bestritt beim 1. FC Union Berlin ein Testspiel. Gespielt wurde im traditionsreichen Stadion an der Alten Försterei.

Bemerkenswert: Trotz des fanunfreundlichen Termins unterhalb der Woche haben rund 2000 Anhänger die Hanseaten in der Hauptstadt unterstützt.

Mehr dazu: Hansa Rostock im Testspiel bei Union Berlin: Mehr als 2000 Gästefans erwartet – Ultra-Fangruppen verfeindet

Seit vergangener Woche Montag befinden sich sowohl die Rostocker als auch die Berliner wieder im Training. Die Rückrundenvorbereitung wird aufgrund der Weltmeisterschaft Katar diesmal etwas länger andauern als gewöhnlich. Hansa-Coach Patrick Glöckner wollte die Begegnung gegen den Tabellenfünften der 1. Bundesliga vor allem dazu nutzen, so vielen Akteuren wie möglich Spielzeit zu geben. Für die Rostocker war es der erste Auftritt nach rund zehn Jahren beim 1. FC Union.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit einem Liveticker von der Partie berichtet

Livestream: Hier das ganze Spiel Union Berlin gegen Hansa Rostock verfolgen

Der Verein Hansa Rostock hat einen Livestream zum Testspiel in der Alten Försterei angeboten. Hier können Sie sich das komplette Spiel der Blau-Weißen gegen den Bundesligisten und Europa-Pokalteilnehmer Union Berlin ansehen.

