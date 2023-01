MV ist beim Thema Frauenfußball das Schlusslicht in Deutschland. Hansa Rostock will nun etwas dagegen tun: Mindestens zwei weiblichen Mannschaften sollen in der kommenden Saison in den Spielbetrieb starten. Aus Überzeugung, wie Robert Marien sagt. Hansas Vorstandschef nimmt aber auch die Sportverbände und Politik in die Pflicht.

