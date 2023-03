﻿Hansa Rostocks E-Footballer schrammen am deutschen Meistertitel vorbei

Henning Wilmbusse und Levy Finn Rieck starteten für den FC Hansa Rostock am vergangenen Wochenende bei der Finalrunde der Virtuellen Bundesliga im E-Football. An der Konsole unterlagen die Ostseestädter erst im Endspiel RB Leipzig. Ob die E-Sports-Abteilung des FCH in der neuen Saison erneut um die Meisterschaft mitspielen darf, hängt am Ende auch von den Zweitliga-Profis auf dem echten Fußballrasen ab.

Köln/Rostock. Die E-Sports-Abteilung von Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat im Finale die deutsche Klubmeisterschaft verpasst. Bei der sogenannten Virtual Bundesliga (VBL) Club Champions im E-Football mussten sich die Ostseestädter dem RB Leipzig geschlagen geben. Über die Distanz von drei Vergleichen spielen die Rostocker zweimal remis und verloren zudem eine weitere Partie gegen den Vorjahresmeister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Rostocker haben ein überragendes Jahr gespielt. Sie waren zusammen mit Leipzig verdient im Finale“, erkannte Erhan Kayman bei der TV-Übertragung auf Sport1 an. Er ist VBL-Experte und dreimaliger deutscher Meister an der Konsole.

Hansa Rostock marschiert ins Endspiel

Nach dem VBL-Saisonbeginn im Herbst hatte sich Hansa als Meister der Nord-West-Division für das Finalturnier qualifiziert. Dieses wurde am Sonnabend und Sonntag in der Strassenkicker-Base in Köln ausgetragen. Acht Teams waren für die Endrunde qualifiziert. Gespielt wurde die Fußball-Simulationsreihe FIFA 23.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Rostocker waren Henning Wilmbusse und Levy Finn Rieck am Start. Sie dominierten das Geschehen in Vorrundengruppe A und schlugen jeweils den 1. FC Köln, FC Schalke 04 sowie Eintracht Braunschweig. Im anschließenden Halbfinale räumten die Mecklenburger auch noch den Erzrivalen FC St. Pauli aus dem Weg.

RB Leipzig erhält 40.000 Euro Preisgeld

„Henning und Levy-Finn sind aktuell vielleicht die besten Einzelspieler auf dem deutschen Markt“, meint Kayman. Das Hansa-Duo deutete seine Qualität auch im Finale gegen RB an. Zunächst spielten beide im Zwei-gegen-Zwei-Duell gegen die Leipziger Anders Vejrgang und Umut Gültekin 2:2. Danach standen zwei Eins-gegen-Eins-Vergleiche an. Zunächst unterlag Wilmbusse gegen Vejrgang mit 3:4. Der Däne in Diensten von RB, ist erst 17 Jahre jung und galt schon von ein paar Jahren als absolutes Ausnahmetalent. Er hatte 2021 eine Superserie mit 535 Partien in Folge ohne Niederlage vorzuweisen.

Im letzten entscheidenden Vergleich des Finals hätte Hansa gewinnen müssen, um ein viertes Entscheidungsspiel zu erzwingen. Allerdings reichte das 3:3 von Rieck den amtierenden Weltmeister Gültekin nicht. Somit ging die Siegerprämie von 40.000 Euro nach Leipzig.

Lesen Sie auch

Für Hansa war es die erste Endspiel-Teilnahme überhaupt. Ob die Rostocker auch im nächsten Jahr einen erneuten Anlauf für die deutsche Meisterschaft nehmen können, hängt von den Zweitliga-Fußballern draußen auf dem Platz ab. Sie müssen den Klassenverbleib schaffen damit die E-Footballer weiter an der Virtuellen Bundesliga teilnehmen dürfen. Für den Wettbewerb sind nur die Profivereine der 1. Und 2. Bundesliga zugelassen.