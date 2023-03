﻿Hansa Rostocks E-Footballer schrammen am deutschen Meistertitel vorbei

Henning Wilmbusse und Levy Finn Rieck starteten für den FC Hansa Rostock am vergangenen Wochenende bei der Finalrunde der Virtuellen Bundesliga im E-Football. An der Konsole unterlagen die Ostseestädter erst im Endspiel RB Leipzig. Ob die E-Sports-Abteilung des FCH in der neuen Saison erneut um die Meisterschaft mitspielen darf, hängt am Ende auch von den Zweitliga-Profis auf dem echten Fußballrasen ab.

