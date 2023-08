Hansa Rostocks erster Auswärtsgegner: So tickt Elversberg – der Märchen-Aufsteiger der 2. Liga

Elversberg. Den Weg nach Sandhausen oder Heidenheim haben die deutschen Zweitligisten jahrelang einüben können. Jetzt, da der SV Sandhausen (Abstieg in die 3. Liga) und der 1. FC Heidenheim (Aufstieg in die Bundesliga) aus der Zweitklassigkeit verschwunden sind, gibt es für die Navigationsgeräte in den Mannschaftsbussen ein neues Ziel: Spiesen-Elversberg.

Die 13 000-Einwohner-Gemeinde im Saarland ist das wohl verblüffendste Projekt der 2. Liga. Am Sonnabend steht gegen Hansa Rostock das erste Zweitliga-Heimspiel in der Vereinsgeschichte an. Allerdings empfangen die Elversberger wegen Bauarbeiten in der eigenen Arena die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz im Saarbrücker Ludwigsparkstadion.

Aufsteiger Elversberg will sich in der 2. Liga etablieren

Der Dorfklub-Durchmarsch bis in die Zweitklassigkeit ist verbunden mit kontinuierlicher Arbeit und der wohlwollenden Unterstützung der Pharmafirma Ursapharm, die von Vereinspräsident Dominik Holzer und dessen Vater Frank geführt wird. Dementsprechend dürfen sich Schalke, Nürnberg und Co in dieser Saison auch auf einen Besuch in der danach benannten Ursapharm-Arena einstellen. „Natürlich wird die 2. Liga eine ganz andere Hausnummer mit großen Herausforderungen. Aber wir sehen das nicht nur als reines Abenteuer, sondern werden mit unseren Mitteln versuchen, uns dort zu halten und zu etablieren“, sagte Dominik Holzer.

Die vergangene Spielzeit wurde zu einem kleinen sportlichen Märchen – zumindest aus der Saarland-Perspektive. Elversberg warf mit Hochgeschwindigkeitsfußball den Bundesligisten Bayer Leverkusen aus dem Pokal und wurde danach zum Spitzenteam der 3. Liga. Der Aufstieg war die logische Folge. „Wir werden weiter vernünftig wirtschaften und nur das Geld ausgeben, das wir haben. Mit den kleinsten wirtschaftlichen Mitteln in der 2. Liga mitzuhalten, ist eine große sportliche Herausforderung, die wir aber angehen möchten“, sagte Sport-Vorstand Ole Book.

Elversberg kickte Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal

Elversberg war nach RB Leipzig, den Würzburger Kickers und Jahn Regensburg erst das vierte Team, das es auf direktem Wege von der vierten Liga in die 2. Bundesliga schaffte. Und das Team von Trainer Horst Steffen ist der erste saarländische Zweitligist seit 17 Jahren – damals spielte der 1. FC Saarbrücken, der den Aufstieg diesmal knapp verpasste, in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Um für die zweite Liga dauerhaft gewappnet zu sein, muss das Stadion unbedingt vergrößert werden. Sportlich scheint das Steffen-Team bereit, um in der 2. Liga bestehen zu können. Stürmer Nick Woltemade zog es zurück zu Werder Bremen, ansonsten ist das in der Aufstiegssaison begeisternde Team im Kern zusammengeblieben. Die Hoffnungen ruhen auf den Offensivspielern Jannik Rochelt und Luca Schnellbacher.

Mit dem 2:2 (2:1) zum Auftakt bei Hannover 96 war Trainer Steffen zufrieden, aber auch nicht restlos glücklich. „Ich habe mich über das Spiel überwiegend gefreut“, lautete sein Kommentar nach der Partie am Samstag. „Die ersten Minuten waren ein bisschen fehlerhaft, dann sind wir gut reingekommen. Wir haben versucht, mutig zu spielen, was phasenweise gelungen ist.“

Hannover-Coach Stefan Leitl: Elversberg spielt einen guten Ball

Das Remis beim niedersächsischen Ex-Bundesligisten ist auch ein kleines Ausrufungszeichen, den Neuling nicht zu unterschätzen. Denn: Die Gäste lagen nach Toren von Marcel Correia (22. Minute) und Wahid Faghir (38.) sogar mit 2:0 vorn, ehe 96 durch Cedric Teuchert (43./Foulelfmeter) und Nicolo Tresoldi (54.) noch ausgleichen konnte. „Elversberg spielt einen richtig guten Ball“, sagte 96-Trainer Stefan Leitl.

Eine Woche später folgt gegen Hansa Rostock die Heimpremiere, die aber nicht in Spiesen-Elversberg, sondern im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken ausgetragen wird. In der eigenen Arena laufen die Umbauarbeiten seit dem Aufstieg auf Hochtouren.

