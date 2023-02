Ex-Hansa-Co-Trainer Ronny Thielemann wird neuer Coach in Zwickau

Der 49-Jährige, der bis November in Rostock gearbeitet hat, wird beim Fußball-Drittligisten erstmals den Posten des Chefcoaches übernehmen. Am aktuellen Spieltag steht er noch nicht an der Seitenlinie.

Zwickau. Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, ist nun fix: Der ehemalige Hansa-Co-Trainer Ronny Thielemann wird neuer Coach beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten FSV Zwickau. Wie die Westsachsen mitgeteilt haben, hat der 49-Jährige seinen Vertrag unterschrieben und wird am Montag offiziell vorgestellt. Am Dienstag soll er das erste Mal das Training leiten.

Für Thielemann, der von Januar 2019 bis November vergangenen Jahres beim FC Hansa Rostock als Co-Trainer von Jens Härtel angestellt war, ist es die erste Station als Chefcoach. Vor dem Engagement in Rostock war er bereits mit Härtel beim 1. FC Magdeburg gemeinsam tätig. Auch als aktiver Spieler stand er für den FC Hansa auf dem Rasen. In der Saison 2000/2001 kam er in sieben Bundesliga-Partien für den Koggenklub zum Einsatz, zudem einmal im DFB-Pokal.

Thielemann tritt damit in Zwickau die Nachfolge des US-Amerikaners Joe Enochs an, der vor knapp zwei Wochen gemeinsam mit FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth entlassen wurde. In der Tabelle belegen die Schwäne aktuell den 17. Rang – ein Abstiegsplatz. Im Heimspiel am Samstag gegen Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg wird noch Interimscoach Robin Lenk an der Seitenlinie stehen. Thielemann wird sein Trainer-Debüt für den FSV dann am nächsten Spieltag im Kellerduell gegen die SpVgg Bayreuth feiern.