Hansa Rostocks Ex-Profi Hanno Behrens: Über sein Leben in Indonesien und eine mögliche Rückkehr

Fußballprofi Hanno Behrens ist im Juli 2022 von Hansa Rostock nach Indonesien zum Erstligisten Persija Jakarta gewechselt. Dort wohnt er einem riesigen Wohnkomplex in der 60. Etage. Doch nicht alles läuft rund in Asien. Kann er sich einen Wechsel zurück nach Deutschland vorstellen?

Rostock. Hanno Behrens will bald zu seinem Ex-Verein Hansa Rostock zurückkehren – zumindest vorübergehend und als Zuschauer. Gegenüber der „Bild“ sagte der der 32-Jährige, dass er sich gerne das Spiel von Hansa beim 1. FC Nürnberg am vorletzten Spieltag der Zweitliga-Saison (21. Mai) anschauen würde. Behrens hat für beide Vereine gespielt, bevor er im Juli 2022 aus der Hansestadt zum indonesischen Erstligisten Persija Jakarta gewechselt ist.

Den Fußball in der alten Heimat verfolgt er noch immer aufmerksam: FC Hansa Rostock müsse unbedingt die Klasse halten – egal wie. „Es ist enorm wichtig im zweiten Jahr“, sagte Behrens.

Training wie in Deutschland – wegen Thomas Doll?

Das Leben in Asien sei ein völlig anderes als in Rostock, erzählt der Ex-Koggen-Kicker in der „Bild“. Demnach sei der Aufwand vom Training her derselbe wie in Deutschland. Das könnte allerdings auch an Behrens’ Trainer liegen – Persija Jakarta wird von Thomas Doll trainiert, ebenfalls ein früherer Hansa-Spieler. Doll lotste Behrens nach Indonesien.

Behrens startete seine Karriere in Jakarta mit viel Euphorie: Er sei am Flughafen von hunderten Fans begrüßt und habe schnell einen eigenen Fanclub gehabt, berichtet er. Erste Tore folgten. Im Oktober kam es jedoch zu einem Schock, als es zu einer Massenpanik in einem anderen Stadion der Liga kam. Dabei starben 174 Menschen. Seit Dezember wird wieder gespielt, allerdings ohne Fans.

Ex-Hansa-Profi vermisst deutsches Brot in Indonesien

Wie die „Bild“ weiter berichtet, wohne Behrens mit seiner Lebensgefährtin in einem großen Wohnkomplex in Jakarta mit Bibliothek, Basketball- und Tennisplatz und einem Pool. Sein Lieblingsort: ein Entspannungsbecken im 60. Stock mit Blick auf Jakarta.

Was er in der staugeplagten Metropole jedoch vermisse: deutsches Brot und Ziegenkäse. Außerdem natürlich seine Freunde und die Familie. Auch eine dauerhafte Rückkehr nach Deutschland schließt er nicht aus.