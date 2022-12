﻿Hansa Rostock ist ihr Leben: Tanja (34) ist die gute Seele vom Fanhaus am Ostseestadion

Tanja Stövhase (34) ist Leiterin vom Fanhaus direkt am Ostseestadion – und außerdem riesiger Fan von Hansa Rostock.

Rostock. Für viele Hansa-Anhänger ist das Fanhaus in Rostock bei Heimspielen des Fußball-Zweitligisten eine wichtige Anlaufstelle. Hier trifft man sich vor dem Anpfiff, um bei Bier und Bratwurst über Fußball zu fachsimpeln und sich für den Heimauftritt des Koggenklubs in Stimmung zu bringen. Nach dem Abpfiff gehört es für viele Fans dazu, den Spieltag hier abzurunden, besonders nach Siegen. „Seit eineinhalb Jahren haben wir eigentlich immer volles Haus“, sagt Tanja Stövhase. Der Laden brummt, seitdem Hansa wieder erfolgreich in der 2. Liga spielt.

Die 34-Jährige ist die gute Seele des kleinen hellblauen Hauses mit dem roten Ziegeldach, das kunstvoll mit Rostock-Motiven bemalt ist und nur zwei Steinwürfe vom Ostseestadion entfernt beim Nachwuchstrakt steht. Tanja Stövhase ist quasi das Sprachrohr dieser Begegnungsstätte für alle Hansa-Anhänger und kümmert sich mit ihrem Team um alles: die Organisation, den Einkauf, zapft Bier, verkauft Snacks, meistens steht sie an der Kasse. „An guten Tagen zapfen wir schon mal 300 bis 400 Liter Bier“, erzählt sie. Natürlich nur, wenn Hansa gewonnen hat und auch das Wetter mitspielt.

Hansa Rostock spielt eine Hauptrolle in Tanjas Leben

Acht bis zehn Stunden kann so ein Arbeitstag für sie und ihre Kolleginnen und Kollegen dauern. Geld bekommt die zweifache Mutter dafür nicht. Sie ist eine von mehr als 100 Ehrenamtlern und Ehrenamtlerinnen, die einen großen Teil ihrer Freizeit mit Leidenschaft für ihren Lieblingsverein opfern. So wie ihre etwa zehn Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Fanhaus. „Alles Familie und Freunde“, sagt Tanja Stövhase. Ihre Mutter Conny ist mit dabei, ihre beste Freundin Catrin und seit dem vergangenen Jahr auch schon ihre große Tochter Lea (15).

Der Verein spielt in Tanjas Leben eine Hauptrolle. „Schon mein Opa war Hansa-Fan.“ Ihr Bruder Toni ist sogar beim Koggenklub angestellt – als Fotograf. Sie selbst geht seit 20 Jahren zu den Spielen, seit sie von Neukloster nach Rostock umgezogen ist. Ihr erstes Stadionerlebnis? Ein Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Hertha BSC. „Mutti wusste das gar nicht. Morgens mit dem Zug hin, abends war ich wieder zu Hause“, erinnert sie sich lachend.

Tanja Stövhases Töchter teilen die Hansa-Leidenschaft ihrer Mutter

Ihr große Tochter Lea hat seit dieser Saison ebenfalls das Reisefieber gepackt, um Hansa in der Fremde zu unterstützen. Auch ihre kleine Schwester Lina (8) wartet schon ungeduldig darauf, dass sie häufiger ins Stadion gehen darf. Bei ihrer Mutter rennt sie damit offene Türen ein. „Wir kennen das gar nicht anders, wir sind damit aufgewachsen.“

Seit nun schon zehn Jahren engagiert sich Tanja Stövhase ehrenamtlich im Verein, angefangen hat sie in der Malstraße auf der Osttribüne. „Aber wenn man zu Hause zwei Kinder hat, braucht man nicht noch die Malstraße“, lacht sie.

Job, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach. Aber bislang hat sie es immer geschafft. „Man muss sich organisieren, dann klappt das.“ Außerdem habe sie einen verständnisvollen und kulanten Arbeitgeber. „Mein Chef ist auch Hansa-Fan“, so Tanja Stövhase, die als Sekretärin an der Nordlicht-Schule in Rostock-Lichtenhagen arbeitet und sich auch nach Feierabend im Schulbetrieb engagiert. „Sie ist eine starke Persönlichkeit“, sagt jemand, der sie gut kennt.

Die engagierte Schulsekretärin hat einen verständnisvollen Chef

Auch bei Hansa bringt sich die junge Mutter ein, hilft bei Veranstaltungen und macht viele Vorschläge. „Ehrenamtler haben eine andere Sicht auf die Dinge. Wir wollen für Hansa immer das Beste rausholen“, erklärt die Mecklenburgerin. „Natürlich ist das manchmal anstrengend und stressig, aber vor allem macht es Spaß.“

Das ehrenamtliche Team vom Hansa-Fanhaus: Leiterin Tanja Stövhase (2.v.l.) mit Nadine, Conny, Catrin, Joey, Kerstin, Lea, Andy und Sven (v.l.). © Quelle: Hansa Rostock/ Toni Rohmann

Für den Verein sind Menschen wie Tanja Stövhase unverzichtbar. „Ohne sie würde es nicht funktionieren, sie sind ein ganz wichtiger Teil von Hansa“, sagt Oliver Schubert, der in der Medienabteilung des Klubs arbeitet und Stadionsprecher ist. Als Dankeschön spendiert der Verein besonders fleißigen und wichtigen Ehrenamtlern einen gemeinsamen Auswärtstrip zum Rückrundenspiel nach Hannover.

„Wichtig ist Hansa Rostock, die Spieler kommen und gehen“

Für Tanja Stövhase ist es wieder eine Gelegenheit, um eines ihrer Hansa-Trikots überzuziehen. Die sind übrigens alle unbeflockt, also ohne Spielernamen. Zwar fand sie in ihrer Anfangszeit Torwart Mathias Schober richtig gut oder Jahre später auch Stürmer Pascal Breier. Aber Trikots mit deren Namen hat sie sich nie gekauft. „Wichtig ist Hansa, die Spieler kommen und gehen“, erklärt Tanja Stövhase. Sie wird ihrem Lieblingsverein für immer treu bleiben.