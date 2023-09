﻿Hansa Rostocks Junior Brumado: Weltmeister Jorginho machte ihn zum Profi

Als 18-Jähriger debütierte Junior Brumado in Brasiliens 1. Liga, bei Hansa Rostock hofft man im Kampf um den Klassenerhalt auf möglichst viele Tore des Mittelstürmers. Mit dem Geld, das der 24-Jährige als Fußballprofi verdient, ermöglicht er seiner Familie in der Heimat „ein besseres Leben“. Denn sie verkaufte teilweise ihr Hab und Gut, um seinen Traum zu finanzieren.

Rostock. Ein Brasilianer, der sich vor der mecklenburgischen Sonne in Deckung bringt? Das erscheint erst mal ungewöhnlich, aber Junior Brumado brennt es an diesem Spätsommertag in Rostock einfach zu heiß vom wolkenlosen Himmel. Bei 27 Grad Celsius hat Hansas neuer Mittelstürmer am Mittwochvormittag seine erste Trainingseinheit in Rostock absolviert und erscheint danach frisch geduscht zum vereinbarten Termin am Ostseestadion.