﻿Hansa Rostocks Kai Pröger rechnet mit harter Rückrunde: „Es wird ein schwerer Weg für uns“

Verletzung auskurieren, mental auftanken und die Zeit mit der Familie genießen. Hansa Rostocks bester Torschütze Kai Pröger weiß, was in der Rückrunde besser laufen muss, damit die Mannschaft mehr Konstanz in ihre stark schwankenden Leistungen bekommen.

Rostock. Für Kai Pröger endete die Hinrunde vorzeitig. Wegen einer Muskelverletzung hat er Hansas abschließenden Auswärtssieg gegen Eintracht Braunschweig zu Hause auf dem Sofa vor dem Fernseher verfolgt. Trotz des neunten Tabellenplatzes und seines persönlichen Torrekords in der 2. Liga fällt das Fazit des Offensivspielers nüchtern aus. Mit der Punkteausbeute der Mannschaft und seiner eigenen Bilanz sei er „relativ zufrieden“, so Pröger. „Wir können beruhigt in die Winterpause gehen.“

Die nutzt der 30-Jährige auch, um seinen „kleinen Muskelfaserriss“ auszukurieren. „Bis zum Trainingsstart sollte ich das weitgehend geschafft haben.“

Nach „ordentlicher Hinrunde“ erwartet Pröger schweren Weg für Hansa

Mit sechs Toren und drei Vorlagen hat der frühere Paderborner maßgeblichen Anteil daran, dass die Rostocker zur Saison-Halbzeit das Minimalziel mit 21 Punkten sogar leicht überboten haben. „Ich denke, dass wir eine ordentliche Hinrunde gespielt haben. Es gab Höhen und Tiefen. Es wird noch ein schwerer Weg für uns.“

Pröger ist ganz froh über die ungewöhnlich frühe und lange dreiwöchige Pause mitten im Herbst. Die erste Saisonhälfte hat ihn viel Kraft gekostet, vor allem auch mental. „Für den Körper und den Kopf ist es anstrengend, dass man tagtäglich fokussiert ist. Deshalb ist es schön, wenn man mal Abstand vom Fußball gewinnen und sich einfach auf seine Familie konzentrieren kann“, sagt der Rechtsfuß, der die drei Wochen Urlaub dazu nutzt, in die Heimat zu fahren, seine Eltern und Freunde zu besuchen – all das nachzuholen, was in der Saison zwangsläufig zu kurz kommt. „Einfach mal ein bisschen runterfahren“, sagt Pröger.

Härtels Entlassung trübt den Blick auf Hansas Hinrunde

Von Euphorie gibt es bei Hansas bester Neuverpflichtung des letzten Sommers keine Spur. Dafür haben die Rostocker zu oft enttäuscht und nur selten überzeugen können – wie in den Heimspielen gegen Bielefeld (2:1) und St. Pauli (2:0). Zudem ist der langjährige Trainer Jens Härtel zwei Spiele vor der Winterpause seinen Job losgeworden, auch das trübt den Blick auf die Hinrunde. Wie viel Patrick Glöckner schon in den Spielen gegen Nürnberg (1:1) und Braunschweig (1:0) steckte und wie viel davon noch auf die Arbeit von dessen entlassenem Vorgänger zurückzuführen ist, lässt sich kaum festmachen.

„Es gab nicht viele Trainingseinheiten, in denen man in kurzer Zeit viel verändern kann“, sagt Pröger mit Blick auf die englische Woche, mit der Glöckner startete. „Ich glaube, dass der neue Trainer eine klare Spielidee hat und der Mannschaft auf längere Sicht seinen Stempel aufdrücken möchte. Wir haben versucht, diese neue Spielidee aufzunehmen und bestmöglich umzusetzen. In der Winterpause ist genug Zeit, daran zu arbeiten.“

Die größten Defizite von Hansa Rostock in der ersten Saisonhälfte

Zwei zentrale Schwächen, die Hansa „eigentlich die ganze Zeit begleitet haben“, hat (nicht nur) Pröger in der Hinrunde ausgemacht. Um mehr Konstanz in die stark wechselhaften Leistungen zu bekommen, müsse man vor allem dort den Hebel ansetzen. „Wir müssen zusehen, dass wir nicht zu früh unnötige oder zu leichte Gegentore kassieren, weil das das Spiel hinten raus für uns extrem schwer macht.“ Und: „Wir müssen uns einfach mehr Torchancen herausspielen, um mehr Tore zu schießen.“ Hansa hat 17 Treffer auf dem Konto, trifft also rechnerisch nur alle neunzig Minuten. Schwächer ist nur Nürnberg (16).

Ab dem 5. Dezember können die Rostocker im Training an ihren Schwächen arbeiten – mit einem dann sicher hochmotivierten Kai Pröger. Denn trotz aller Annehmlichkeiten während des Urlaubs – der Hansa Profi hält es nicht lange ohne Kicken aus: „Ich vermisse den Fußball auch schnell wieder.“