﻿Hansa Rostocks Kevin Schumacher: In einer Kategorie liegt er diese Saison ganz vorne

Unter dem Coach Patrick Glöckner werden in der Wintervorbereitung die Karten neu gemischt. Dementsprechend wollen sich viele Spieler des FC Hansa Rostock beim neuen Coach anbieten. Kevin Schumacher ist einer davon. In einer Kategorie liegt er aktuell teamintern ganz vorne.

Rostock. Obwohl Kevin Schumacher beim FC Hansa Rostock kein Stammspieler ist, liegt er intern bei einem Wert ganz vorn. Der Blondschopf hat mit 13 Einwechslungen die meisten Joker-Einsätze in der laufenden Saison beim Fußball-Zweitligisten. Schumachers Qualitäten wie seine Schnelligkeit sind gefragt, wenn auch nur phasenweise.

Unter Trainer Patrick Glöckner hat der Flügelspieler aktuell die Möglichkeit, sich für mehr Partien von Beginn an zu empfehlen. Aber: die Konkurrenz auf seiner linken Seite ist groß. „Neuer Trainer, neue Chancen. Wenn ich meine Leistung bringe und gut trainiere, dann bin ich zuversichtlich meine Chancen zu bekommen und will sie auch nutzen“, sagt Schumacher, der einzig im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2) von Beginn an ran durfte. Da hieß der Rostocker Coach noch Jens Härtel, der wenig später Anfang November beurlaubt wurde.

Positive Eindrücke vom neuen Coach

In der Startelf stand Schumacher am Mittwoch im Test gegen den Erstligisten Union Berlin. Bei der 0:2-Niederlage vor 12.000 Zuschauern an der Alten Förstrei beackerte der Rostocker im ersten Durchgang die linke Außenbahn. Er nahm den eher defensiveren Part ein und wurde zur Pause ausgewechselt. "Es war nicht alltäglich vor so einer Kulisse ein Testspiel auszutragen. Gerade die erste Hälfte war sehr ordentlich von uns", bewertete der gebürtige Niedersachse.

Mit dem 45-Minuten-Einsatz wollte Schumacher eine erste Bewerbung bei Glöckner abgegeben. Den neuen Trainer hat der Linksfuß jetzt fast drei Wochen erlebt und äußert erste positive Eindrücke: „Er arbeitet sehr viel mit uns im taktischen Bereich und analysiert das alles knallhart, wenn wir Fehler machen. Der Coach hat auch viele neue Sachen ins Training eingebracht.“

Geburtstag an Heiligabend

Für Schumacher und seine Teamkollegen steht jetzt noch eine Trainingswoche an, bevor es am 22. Dezember in den Urlaub geht. Über die Festtage wird der 24-Jährige in seine Heimat nach Salzhemmendorf (in der Nähe von Hildesheim) fahren. Mit seiner Familie will er die Zeit genießen und noch einmal final Kraft für das neue Jahr tanken.

Besonders: An Heiligabend wird Schumacher noch seinen Geburtstag feiern. Große Feierlichkeiten sind aber nicht geplant. „Ich freue mich, wenn ein paar Freunde da sind und wir über ein paar Geschichten reden, die ich nicht mitbekommen habe, während ich in Rostock bin. Das wird eine lustige Zeit“, sagt Schumacher, der im Sommer 2021 vom Regionalligisten TSV Havelse zum FC Hansa gewechselt war.

Nach dem Jahreswechsel wird es für ihn am 2. Januar wieder ernst. Dann nehmen die Rostocker das Training auf. Schumacher wird dann daran arbeiten, für die bevorstehende Rückrunde über den Joker-Status hinaus zu kommen.