﻿Hansa Rostocks Kevin Schumacher: „Tor gegen HSV war der größte Moment meiner Karriere“

Rostock. Sein letzter Auftritt im Hamburger Volksparkstadion wirkte wie eine Initialzündung für seine Karriere bei Hansa. „Das könnte ein Dosenöffner gewesen sein“, sagt Kevin Schumacher mit Blick auf den zweiten Spieltag der vergangenen Saison. Mit seinem Jokertor in der Nachspielzeit zum 1:0-Auswärtserfolg beendete der Niedersachse nach 18 Jahren Hansas Sieglos-Serie gegen den HSV. Am Sonntag (13.30 Uhr/OZ-Liveticker) geht es für die Rostocker wieder ins Volksparkstadion – und bei Schumacher werden schöne Erinnerungen wach.

Schumacher: Ab und zu kommen die Bilder wieder hoch

„Das Tor gegen den HSV war bisher der größte Moment in meiner Profikarriere. Ab und zu kommen die Bilder wieder hoch. Ich freue mich darauf, dort wieder auflaufen zu dürfen“, sagt der Linksfuß, der im Sommer 2021 aus der Regionalliga vom TSV Havelse nach Rostock kam und in der 2. Liga etwas Anlaufzeit brauchte. Durch seinen Tor-Coup gegen den HSV rückte sich das Talent mehr in den Fokus.

Kevin Schumacher (l.) jubelt nach seinem Siegtreffer für Hansa im Volksparkstadion im Juli 2022. © Quelle: Michael Taeger

„Unmittelbar nach dem Tor gegen den HSV hatte ich mir noch mehr Spielzeit erhofft“, räumt Schumacher ein: „Ich glaube, es spiegelt auch mich als Person wider, dass ich weitergemacht und nie aufgegeben und im Endeffekt einen Platz erkämpft habe.“ Mittlerweile gehört der Außenbahnspieler zum Stammpersonal, seit Anfang des Jahres stand er in 20 Zweitligaspielen in der Startelf. Nur beim 1:0-Sieg in Bielefeld wurde er im Februar durch eine Gelbsperre ausgebremst.

Schumacher hat den Sprung von der 4. in die 2. Liga geschafft und ist mit 25 noch nicht am Ende seiner Entwicklung. „Ich glaube, dass ich mich in vielen Punkten deutlich verbessert habe. Aber ich sehe auch noch viel Potenzial und Dinge, an denen ich arbeiten muss“, meint der Mann mit der Rückennummer 13.

Am Abschluss zum Beispiel: Seit seinem Treffer in Hamburg ist nur noch ein weiterer dazugekommen (beim 2:5 in Düsseldorf). „Da dürfte gerne das eine oder andere Törchen dazukommen, aber momentan ist mein Part auch ein bisschen defensiver“, sagt Schumacher. „Im Endeffekt ist es mir egal – solange wir gewinnen. Von mir aus kann Kai Pröger 30 Tore schießen und ich schieß keins. Wenn wir damit am Ende die Klasse halten, ist mir das wichtiger, als selbst fünf Tore zu machen.“ Zumal Hansa seit Wochen einen Lauf hat. Von den letzten zehn Ligaspielen hat die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz acht gewonnen und nur eins verloren (ein Unentschieden).

Hansas Verteidiger müssen HSV-Torjäger aus dem Spiel nehmen

Dieser beeindruckenden Bilanz will der erste Verfolger von Spitzenreiter HSV ein weiteres Erfolgserlebnis hinzufügen. „Von der Tabelle her ist es ein Spitzenspiel, aber ich sehe uns als Underdog“, so Schumacher, der die Außenseiterchance mit Hansa nutzen will. „Dass der HSV ein großer Verein ist und eine sehr gute Mannschaft hat, steht außer Frage. Aber wir fahren hin und wissen: Wir sind Hansa Rostock. Wir haben es letztes Jahr gezeigt, dass es geht. Daran wollen wir anknüpfen. Wenn wir das schaffen, wird es auch für den HSV schwer, gegen uns zu gewinnen.“

Der Rahmen für ein norddeutsches Fußballfest stimmt, das Volksparkstadion ist mit 57 000 Zuschauern zum zwölften Mal in Folge ausverkauft. Hansa kann mit der Unterstützung von etwa 8000 Fans rechnen. „Die Kulisse wird uns pushen“, ist Kevin Schumacher überzeugt und glaubt, dass sein Team auch ein Mittel gegen den treffsichersten Torjäger der Liga findet. „Wir haben in den letzten Spielen defensiv einen guten Job gemacht. Ich hoffe, dass unsere drei Innenverteidiger Robert Glatzel aus dem Spiel nehmen werden.“

