﻿Hansa Rostocks Klubchef Marien zur Trainerfrage: „Wir sind in guten Gesprächen“

Streit mit Naturschützern

Stoppen Naturschützer das erste große Festival des Jahres in MV? Am 1. Juni startet das „Psychedelic Experience“ bei Lübz, doch Vogelfreunde prüfen eine Klage, weil in Bühnennähe ein Rotmilan brütet. Was sie befürchten und unter welchen Auflagen der Kreis Ludwigslust-Parchim das Festival genehmigt hat.