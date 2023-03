﻿Widerwärtige Banner, rechte Fans, Dutzende Festnahmen: Hansa Rostocks Klubchef Robert Marien spricht über die schweren Fan-Krawalle

Rostock. Für Hansa Rostock steht am Sonntag (13.30 Uhr) bei Hannover 96 ein weiteres Krisenduell an. Das Spiel bei den ebenfalls schwächelnden Niedersachsen ist das vorerst letzte, zu dem die organisierte Fanszene den Koggenklub begleiten darf. Das hat der Verein nach den schweren Ausschreitungen bei der Auswärtspartie gegen St. Pauli beschlossen. Zwei Tage nach der Gewalt-Eskalation von Hamburg schlug Hansa-Vorstandschef Robert Marien der OSTSEE-ZEITUNG ein Interview vor. Es wurde ein dreistündiges Gespräch, bei dem viel auf den Tisch kam.

Nach den schweren Krawallen beim St. Pauli-Spiel hat der FC Hansa eine deutliche Reaktion mit Konsequenzen gezeigt, die auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sind. Warum hat es das in dieser Form bisher kaum gegeben?

Auch wenn wir darüber nicht gesprochen haben, haben auch vorher sehr wohl Konsequenzen stattgefunden. Ein Beispiel: Die unsägliche Tapete „Einer weniger – ACAB“ (Hansa-Fans verhöhnten im Oktober 2021 einen verstorbenen Hamburger Polizisten/ d. Red.) - dazu hat sich der Verein umgehend geäußert. Zudem haben wir eine Person, die auf dem Videomaterial zu erkennen war, der Polizei genannt. Wir haben uns vor dem Düsseldorf-Spiel vor 25 000 Menschen hingestellt, uns distanziert und entschuldigt. Was mich damals sehr enttäuscht hat, ist der Umstand, dass das damalige Schweriner Innenministerium nicht wollte, dass die Polizei mit uns gemeinsam auf den Platz geht. Diesen Schulterschluss mit der Polizei als wichtigem Partner hätten wir gerne öffentlich gezeigt.

Den Vorwurf, dass wir bei derartigen Vorfällen nicht angemessen reagieren würden, kann ich auch aufgrund eines weiteren Fakts nicht stehen lassen. Allein in den letzten 16 Monaten, seit die Stadien nach Corona wieder geöffnet sind, haben wir bei Hansa-Spielen fast 80 Tatverdächtige in Zusammenarbeit mit den Behörden identifiziert. Diese Zahl zeigt, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen hier gut funktionieren.

Über Sanktionen gegen Fans, die sich daneben benommen haben, erfährt man vom Verein wenig.

Wir reden zu wenig über das, was wir tun. Diesen Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen. Ein weiteres Beispiel: Das Heimspiel gegen den HSV (0:2, 5. Februar). Da haben wir nach Auseinandersetzungen zwischen einem Teil der Südtribüne und der Polizei unmittelbar fünf Stadionverbote ausgesprochen. Das hätte man definitiv besser öffentlich kommunizieren können. Auch um allen zu zeigen, dass solche Vorfälle bei uns Konsequenzen haben.

Die von Ihnen erwähnte ACAB-Tapete war sicher das widerlichste, das auf der Südtribüne präsentiert wurde, aber bei weitem nicht das einzige. Warum verbietet der Verein nicht generell derartige Tapeten oder bestimmte Banner?

Alles, was Sie verbieten, müssen Sie auch umsetzen können. Mir ist kein Stadion bekannt, in dem man bestimmte Tapeten und Banner komplett rausbringen könnte. Trotz aller Anstrengungen bekommt man das schlichtweg nicht hin, das gehört zur Wahrheit dazu. Hansa könnte also diese Maßnahme problemlos aussprechen, es würde aber an der Umsetzung scheitern.

Auch Pyrotechnik gelangt trotz Verbots in die Fankurven. Wie stehen Sie zu Feuerwerk im Stadion?

Ich finde, es wird Zeit, dass wir in Deutschland eine ernstgemeinte und zweckmäßige Diskussion über dieses emotional sehr aufgeheizte Thema führen. Die Sportgerichtsbarkeit zeigt, dass der derzeitige Umgang damit nicht wirkt. Wir hatten Kollektivstrafen, das hat nicht funktioniert. Wir haben enorme, völlig ausufernde Geldstrafen, die niemandem etwas bringen – außer der Kasse des DFB. Was wir aber nicht tun, ist eine qualifizierte Diskussion zur Pyrotechnik zu führen.

Nämlich?

Darüber zu sprechen, was geht und was nicht geht. Ich finde die Debatte darüber extrem scheinheilig. Im Fernsehen oder bei Streaming-Anbietern werden Spiele mit Clips von Choreos mit pyrotechnischer Untermalung sogar beworben. Wenn aber Vereinsverantwortliche anregen, dass wir vielleicht mal über eine Legalisierung bestimmter Pyrotechnik reden sollten, werden sie in die Ecke gedrängt. Das ist, wie gesagt, äußerst scheinheilig. Um es klarzustellen: Für mich ist es ein No-Go, wenn Pyrotechnik die Hand verlässt – weil sie dann nicht mehr zu kontrollieren ist und andere Menschen gefährdet werden können.

Zuletzt wurde beim Heimspiel gegen Darmstadt auf der Südtribüne ein Feuerwerk mit viel Rauch gezündet. Ist das für Sie akzeptabel?

Nein, die Pyrotechnik gegen Darmstadt war daneben und – ganz nebenbei: Sie sah nicht mal gut aus. Das war zu viel, und es wurde Feuerwerkstechnik eingesetzt, deren Funken nicht ungefährlich sind – für Menschen und Utensilien. Und: Pyrotechnik sollte nicht auf das Spielgeschehen einwirken. Es kann nicht im Sinne einer Fankultur sein, ein bereits laufendes Spiel dadurch für sechs Minuten zu unterbrechen.

Insgesamt 692 000 Euro musste Hansa in Mariens Amtszeit bisher an den DFB überweisen

Hansa muss jede Saison hohe Strafen an den DFB überweisen. Ist das eigentlich im Etat eingeplant?

Nein.

Seit Ihrem Amtsantritt im Sommer 2016 sind Geldstrafen in einer Gesamthöhe von rund 692 000 Euro fällig geworden. Wie sehr regt Sie das auf, zumal man dieses Geld sinnvoller hätte verwenden können?

Einerseits – und das sage nicht nur ich, sondern auch viele Fanforscher – haben diese Strafen keinerlei Effekt. Nicht nur bei Hansa Rostock nicht, sondern deutschlandweit. Deshalb ärgert es mich, dass immer noch der gleiche Kurs gefahren wird, obwohl wir das Ergebnis längst kennen. Andererseits ärgert mich natürlich auch, dass es von unseren Fans in dieser Saison massiv übertrieben wird. Wenn man im Jahr schon eine sechsstellige Summe an Strafen gesammelt hat, sollte man auch in einer Fanszene überlegen, wieviel man einem Verein noch zumuten kann. Da fehlt mir Fingerspitzengefühl.

Kritische Beobachter sehen Hansa im Würgegriff der Ultras. Was entgegnen Sie denen?

Dass es nicht so ist. Ich kriege ganz gut Luft.

Wie unabhängig können Sie als Vereinschef agieren?

Ich kann komplett frei und unabhängig handeln, solange ich mich in den Leitplanken der Satzung bewege und in den Leitplanken des Aufsichtsrates - dem Gremium, dem ich Rechenschaft ablege, neben der Mitgliederversammlung. Ich habe gegen meine Person bis jetzt keinerlei Drohungen und keinerlei Gewalt wahrgenommen. Diskussionen mit der AG Süd oder größeren Fangruppen mögen mal emotional sein, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Damit kann ich sehr gut umgehen.

Ein vermeintlicher Kenner sagte nach den Krawallen vom Pauli-Spiel, dass Sie Ihren Job los wären, würden sie die Südtribüne schließen. Hat er recht?

Hat er. Und zwar weil ich einen schlechten Job machen würde, wenn ich die Südtribüne erneut schließen würde. Das ist eine Maßnahme, die vor zehn Jahren schon miserabel war und null Effekt hatte. Wir haben danach eine totale Durchwanderung im Stadion erlebt, die Maßnahme ist mit Pauken und Trompeten gescheitert und musste zurückgenommen werden. Wenn ich diese selten bescheuerte Idee also umsetzen würde, müsste mich der Aufsichtsrat höchstwahrscheinlich wegen Inkompetenz aus meinem Amt entfernen.

Wie kann man Fan-Ausschreitungen im Stadion und im Umfeld effektiv entgegenwirken?

Die beste Maßnahme, die einem Verein passieren kann, ist die Selbstregulierung der Fans. Das Einwirken des Stadionsprechers bringt wenig, die DFB-Strafen bringen so gut wie gar nichts. Das Einwirken der Polizei birgt eine Eskalationsgefahr, die die Polizei zurecht nicht will. Das Beste ist, wenn Fans - die Nebenfrau oder der Nebenmann - versuchen, auf eine negative Situation einzuwirken. Im Optimalfall ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Die Fanszene Rostock ist in aller Munde, aber nur wenige wissen, was sich hinter diesem Sammelbegriff verbirgt.

Das ist schwer abzugrenzen. Es sind unzählige Fanclubs, eine insgesamt sehr inhomogene Gruppierung. Es ist ein sehr allgemeiner Begriff, den man auf die ganze Südtribüne, vielleicht sogar auf das ganze Stadion beziehen kann.

Sie betonen, dass Ihnen der Dialog mit den Ultras wichtig ist. Die Kommunikation findet vor allem in der AG Süd statt. Wer sitzt da an einem Tisch?

Verschiedene Personen aus verschiedenen Fanclubs. Das ist eine relativ offene Gruppe, da kann grundsätzlich jeder Fan kommen, der sich der Südtribüne zugehörig fühlt. Die AG Süd trifft sich in einem regelmäßigen Turnus oder anlassbezogen, wenn es Redebedarf gibt – wie zum Beispiel nach dem St.-Pauli-Spiel. Auch ein Capo-Podest oder eine Choreografie kann dort Thema sein. Von Vereinsseite sitzen die Fanbeauftragten, der Veranstaltungsleiter, der Sicherheitsbeauftragte oder auch meine Person mit am Tisch – je nach Themengebiet.

Hat Hansa ein Problem mit Rechtsradikalen unter seinen Fans?

In der Stellungnahme nach dem St. Pauli-Spiel werden Aufkleber wie „Heil Hansa“ oder „Pommern bleibt deutsch“ angeprangert. Hat Hansa ein Problem mit Rechtsradikalen unter seinen Fans?

Diese Aufkleber werden von uns nicht geduldet, das haben wir deutlich gemacht. Wir tun gut daran, sehr genau hinzuschauen, um festzustellen, in welchem Dunstkreis wir uns gerade bewegen und uns zu fragen: Bilden wir da einen Nährboden, auf dem sich eine bestimmte Klientel zu wohl fühlt? Diese Entwicklung haben wir Stück für Stück wahrgenommen. Stand heute sage ich, wir haben – hoffentlich - kein Problem mit Rechtsradikalismus. Aber wir müssen herausfinden, ob und wie sehr wir einen Nährboden dafür bilden.

Welche Möglichkeiten haben Sie, um das zu ermitteln?

Indem wir uns klar positionieren und Dinge deutlich ansprechen. Das haben wir in unserer Stellungnahme nach dem St. Pauli-Spiel und auch schon bei homophoben Bannern getan. Wir werden das Thema zudem in der Fanarbeit mit bestimmten Kampagnen angehen.

Welche?

Es gibt verschiedene Ideen, die teilweise von unseren Fanbeauftragten initiiert wurden. Dabei geht es um Erinnerungskultur mit Blick auf den Nationalsozialismus, zum Beispiel einen Besuch des Konzentrationslagers in Auschwitz. Wir wollen jungen Menschen vermitteln, dass man sehr vorsichtig sein muss, worin etwas münden könnte, wenn man nicht rechtzeitig aufpasst. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir den Fokus auch darauf richten. Eine weitere Kampagne ist, insbesondere Frauen im Ostseestadion einen sicheren Hafen zu bieten. Wenn sie sich in unserem Stadion in einer unangenehmen Situation befinden, haben wir an unseren Merchandising-Ständen Anlaufstellen geschaffen und auch eine Hotline eingerichtet.

Sie sind seit fast sieben Jahren im Amt. Dachten Sie schon mal an Rücktritt?

Bis jetzt nie. Sicherlich gibt es Tage, die mehr Spaß machen und andere weniger. Aber ich habe schon viel erlebt und eins gelernt: Es geht jeden Tag die Sonne auf. Ich habe eine optimistische Lebenseinstellung und diese Grundhaltung immer beibehalten. Krisen müssen bewältigt werden.