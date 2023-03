﻿Hansa Rostocks Lukas Fröde: „Jetzt kommt die Zeit für Ergebnisse und Punkte“

Nach dem harten Programm zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Liga mit nur einem Sieg und vier Niederlagen empfängt der FC Hansa Rostock am Sonntag den Karlsruher SC. Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner peilt den ersten Heimsieg seit fast einem halben Jahr an. Warum er zuversichtlich ist, dass Hansa die Trendwende schaffen kann, erklärt Defensivmann und Ex-KSC-Profi Lukas Fröde.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket