﻿Hansa Rostock: Rhein war zu oft raus – „Hoffe, dass die Rückrunde besser wird“

Eine Fußverletzung und muskuläre Probleme zwangen Hansas Mittelfeldspieler Simon Rhein in der Zweitliga-Hinrunde meist zum Zuschauen. Die lange Winterpause will der 24-Jährige nutzen, um sich wieder einen Stammplatz zu erarbeiten. Beim neuen Trainer fängt er praktisch wieder bei Null an. „Die Karten werden neu gemischt“, sagt Rhein.

