﻿Hansa Rostocks Neuzugang Jonas David zum HSV-Spiel: „Für mich war es trotzdem ein schöner Tag“

Hamburg/Rostock. Verrückte Woche für Jonas David: Am Dienstag unterschrieb er den Vertrag in Rostock, am Mittwoch trainierte er erstmals mit seiner neuen Mannschaft und nur vier Tage später stand er im Hamburger Volksparkstadion gegen seinen langjährigen Klub auf dem Platz. Der Innenverteidiger kam zur zweiten Halbzeit ins Spiel, konnte Hansas 0:2-Niederlage im Nordduell aber auch nicht verhindern. Dennoch fiel nicht nur Davids Bilanz am Ende positiv aus.

„Ich habe mich einfach gefreut, zu spielen. Leider haben wir verloren, für mich persönlich war es trotzdem ein schöner Tag. Ich habe in meiner Heimatstadt gespielt, eine Halbzeit mitgenommen und Abläufe kennengelernt. Von daher freue ich mich auf die nächsten Wochen“, sagt der 23-Jährige, der nach dem erneuten Ausfall von Oliver Hüsing an Bord geholt wurde. Der verletzte Ex-Bielefelder war mit in Hamburg und schaute sich das Spiel am Sonntag von der Tribüne aus an.

Nach dem Abpfiff: Hansa-Verteidiger Jonas David und HSV-Trainer Tim Walter klatschen ab. © Quelle: Lutz Bongarts

Alois Schwartz über Jonas David: Er hat eine gute Physis und ist schnell

Alois Schwartz beorderte David nach dem Wiederanpfiff ins Abwehrzentrum, wo er sich um HSV-Torjäger Robert Glatzel kümmern sollte. Das habe „ganz gut funktioniert“, befand der Hansa-Trainer. „Er hat erst drei Mal mittrainiert. In der Halbzeit, die er bekommen hat, hat er es ordentlich gemacht.“

Mit 33 Ballkontakten war David in der zweiten Halbzeit bei Hansa weit vorne, seine Pass- (86 Prozent) und Zweikampfquote (100 Prozent) waren mehr als solide. „Ich habe mich auf dem Platz weitgehend gut gefühlt. Ein, zwei Mal war die Abstimmung ein bisschen anders – weil die mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielen“, meint David.

Bis zum Heimspiel nach der Länderspielpause gegen Fortuna Düsseldorf (16. September) hat der gebürtige Hamburger viel Zeit, die Abläufe und seine neuen Mitspieler in Rostock besser kennenzulernen und sich weiter ins Hansa-Spiel zu integrieren. „Wir hoffen, dass er uns hilft, weil er ein guter Spieler ist. Er hat eine gute Physis, ein gutes Passspiel und ist auch schnell auf den Füßen – das hat man gegen den HSV gesehen“, sagt Schwartz.

Schon als Knirps spielte David in der HSV-Fußballschule

Jonas David ist der Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter. Seine Familie war beim Spiel gegen Rostock im Stadion. Zum ersten Mal trug der Defensivspezialist nicht das Trikot mit der Raute. Abgesehen von einer kurzen Ausleihe zum damaligen Drittligisten Würzburger Kickers in der Rückrunde 2019/20 ist David seit seinem 14. Lebensjahr HSVer. Schon als Knirps war er in der HSV-Fußballschule, stand mit anderen Nachwuchskickern am Trainingsplatz des damaligen Bundesligateams Spalier, um mit den Profis abzuklatschen.

Mit der Ausleihe nach Rostock beginnt für den 1,90-Meter-Mann ein neues Kapitel. Bei HSV-Trainer Tim Walter war er nur Innenverteidiger Nummer fünf und hatte in dieser Saison keine ausreichende Einsatzperspektive. „Ich hoffe, dass ich in dieser Woche eine Wohnung in Rostock finde“, sagt David, der noch im Hotel wohnt und sich ab sofort darauf fokussieren will, sich einen Platz in der Abwehrkette der Rostocker zu erarbeiten. „Ich will für Hansa so viele Spiele wie möglich machen.“

Kinsombi nach fünf Wochen zurück Nach seiner Verletzungspause hat sich Christian Kinsombi im Auswärtsspiel gegen den HSV zurückgemeldet. Hansas 24-jähriger Offensivmann kam beim 0:2 nach dem Seitenwechsel für Kevin Schumacher ins Spiel. Kinsombi, dessen älterer Bruder David (27) drei Jahre für den HSV auflief (2019-22), hatte vor fünf Wochen im Saisonauftaktspiel gegen Nürnberg (2:0) eine Hüftverletzung erlitten. Im Heimspiel gegen Osnabrück (2:1) gehörte Christian Kinsombi erstmals wieder zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz. „Es war ein schönes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte der Rostocker, der gegen den HSV kurz vor Schluss die dickste Hansa-Chance vergab.

Dass Hansas neuer Innenverteidiger seine Zeit in Rostock mit einer Niederlage begonnen hat, kam angesichts der HSV-Dominanz in dieser Saison nicht wirklich überraschend. Dass die Hamburger für den Koggenklub schlichtweg eine Nummer zu groß waren, fand Jonas David indes nicht: „Wir haben Qualität, die Tore sind zu unglücklichen Zeitpunkten vor und nach der Halbzeit gefallen. Wenn du gegen den HSV was holen willst, brauchst du einen Sahnetag und auch das nötige Glück.“

